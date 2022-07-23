Росіяни завозять зброю на Херсонщину під виглядом гумдопомоги – розвідка

Українська розвідка повідомляє, що після ударів ЗСУ окупанти в Херсонській області почали завозити боєприпаси під виглядом "гуманітарної допомоги".

Джерело: головне управління розвідки

Дослівно: "Противник доставляє боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Після низки ударів ЗСУ по складах боєприпасів рашистів, розташованих на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, ЗС РФ маркує воєнні вантажі як "гуманітарну допомогу".

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Деталі: Зокрема, до Херсонської області заїхали понад 20 "цивільних" вантажівок КамАз.

Всі вони пофарбовані в білий колір з нанесеними на двері кабіни прапорами РФ та символікою партії "Єдина росія".

Повідомляється, що реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ.

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Нові склади боєприпасів облаштовуються в цивільних будівлях – закладах культури та освіти.

Також окупанти вводять додаткові обмеження для дислокованих в Херсоні підрозділів.

Зі стройового плацу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ (школа поліції) прибрали легкову та вантажну техніку, яка кілька місяців знаходилась там.

Особовий склад розміщується на 1 поверсі та в підвальному приміщенні. Пересувається територією у вечірній та нічний час.

У зв'язку з очікуванням обстрілів з боку ЗСУ периметр посилено охороняється, виставлено позиції снайпера, які постійно спостерігають за приватними та багатоповерховими будинками.

У випадку виявлення у вікнах місцевих жителів, в квартиру терміново направляється група військових для перевірки мешканців на предмет співпраці з українською спецслужбою (обшук житла, вилучення телефонів, опитування).

Загалом, у зв’язку із нанесенням масованих вогневих ударів з боку ЗСУ, військовослужбовцям 1, 2 армійських корпусів ЗС РФ заборонено переміщення військової техніки у світлу пору доби під час перевезення особового складу та військових вантажів.

У зв’язку з цим проводяться роботи з переобладнання наявних транспортних засобів до пересування у темний час доби, а також здійснюється маскування транспорту.

Аналогічні заходи також мають провести інші підрозділи російських окупаційних військ.