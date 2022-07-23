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Россияне завозят оружие в Херсонскую область под видом гумпомощи – разведка

Мазуренко Алена Суббота, 23 июля 2022, 15:21

Украинская разведка сообщает, что после ударов ВСУ оккупанты в Херсонской области начали завозить боеприпасы под видом "гуманитарной помощи".

Источник: главное управление разведки

Дословно: "Противник доставляет боеприпасы на территорию Украины под видом гражданских грузов. После ряда ударов ВСУ по складам боеприпасов рашистов, расположенных на временно оккупированных территориях Херсонской области, ВС РФ маркирует военные грузы как "гуманитарную помощь".

Детали: В частности, в Херсонскую область въехали более 20 "гражданских" грузовиков КамАЗ.

Все они выкрашены в белый цвет с нанесенными на дверь кабины флагами РФ и символикой партии "Единая Россия".

Сообщается, что реальный доставленный груз – боеприпасы ствольной артиллерии и РСЗО.

Новые склады боеприпасов обустраиваются в гражданских зданиях – учреждениях культуры и образования.

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Также оккупанты вводят дополнительные ограничения для дислоцированных в Херсоне подразделений.

С строевого плаца Херсонского факультета Одесского государственного университета внутренних дел (школа полиции) убрали легковую и грузовую технику, которая несколько месяцев находилась там.

Личный состав находится на 1 этаже и в подвальном помещении. Передвигается по территории в вечернее и ночное время.

В связи с ожиданием обстрелов со стороны ВСУ периметр усиленно охраняется, выставлены позиции снайпера, постоянно наблюдающие за частными и многоэтажными домами.

В случае обнаружения в окнах местных жителей, в квартиру направляется группа военных для проверки жильцов на предмет сотрудничества с украинской спецслужбой (обыск жилья, изъятие телефонов, опрос).

В связи с нанесением массированных огневых ударов со стороны ВСУ военнослужащим 1, 2 армейских корпусов ВС РФ запрещено перемещение военной техники в светлое время суток при перевозке личного состава и военных грузов.

В этой связи проводятся работы по переоборудованию имеющихся транспортных средств для передвижения в темное время суток, а также осуществляется маскировка транспорта.

Аналогичные мероприятия должны провести другие подразделения российских оккупационных войск.

Темы: Херсонская областьоккупацияразведка
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