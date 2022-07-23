"Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії

Уряд Великої Британії опублікував відео відвідування прем'єр-міністром Борисом Джонсоном навчального полігону, де навчаються українські військові.

Про це пише "Європейська правда".

"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", – йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити, як Джонсон перебуває разом із групою, яка відпрацьовує вуличні бої. Британський прем'єр кидає навчальну гранату, займає позицію за великокаліберним кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.

Напередодні Джонсон проовів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським і обговорив "зернову угоду" та військову підтримку України.

Як відомо, Джонсон залишатиметься на посаді прем'єра Британії до початку вересня, після чого піде з посади.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.