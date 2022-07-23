Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

"Ви зможете перемогти": Джонсон відвідав українських військових на полігоні у Британії

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 15:53
Скриншот з відео

Уряд Великої Британії опублікував відео відвідування прем'єр-міністром Борисом Джонсоном навчального полігону, де навчаються українські військові.

Про це пише "Європейська правда".

"Цього тижня я відвідав українські війська, які проходять навчання у британських збройних силах у Північному Йоркширі. Велика Британія має намір зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати відбивати російську агресію", – йдеться у підписі до відео.

На кадрах можна побачити, як Джонсон перебуває разом із групою, яка відпрацьовує вуличні бої. Британський прем'єр кидає навчальну гранату, займає позицію за великокаліберним кулеметом та приміряє протитанковий комплекс NLAW.

Напередодні Джонсон проовів телефонну розмову з президентом Володимиром Зеленським і обговорив  "зернову угоду" та військову підтримку України.

Як відомо, Джонсон залишатиметься на посаді прем'єра Британії до початку вересня, після чого піде з посади.

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше про те, хто може стати наступником Джонсона і чи вплине зміна прем'єра на підтримку України, читайте в статті: Після Джонсона: хто стане новим прем'єром Великої Британії.

Дивіться також відео ЄвроПравди: Відставка Бориса Джонсона: наслідки для України. Хто його замінить? Що це змінить?, а також читайте: Борис до жовтня: що змінить для України та чому станеться відставка прем'єра Джонсона.

Теми: Велика БританіяРосіяУкраїнавійна
Головне сьогодні

відеоЗеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії

В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ

Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ

Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією

На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу

В МЗС України відповіли на заяви Орбана про "неефективні санкції" та "не нашу війну"

Усі новини...
Велика Британія
Британська розвідка: відрізані в Херсоні війська стануть серйозною військовою невдачею для Росії
Трасс обіцяє відмовитися від усіх законів ЄС до 2023 року, якщо стане прем'єром Британії
Зеленський і Джонсон поговорили про "зернову угоду", військову підтримку України і Євробачення
Останні новини
02:50
ISW: ЗСУ вже могли почати контрнаступ на Херсонщині
02:01
ЗСУ ліквідували загін російських ОМОНівців біля Лисичанська
01:20
“Підриває довіру”: Блінкен засудив російський удар по Одесі
00:40
Доба на Сумщині: Росіяни накрили вогнем шість громад, загинула людина
23:46
відеоЗеленський: Удар по Одесі виявився ударом по політичних позиціях Росії
23:39
ЗСУ крок за кроком просуваються на Херсонщині – Зеленський
23:26
Окупанти спалили коней на його очах: історія чоловіка, який пережив 109-денний полон
22:46
Обстріл Миколаєва: мер повідомляє про двох поранених
22:43
В ООН кажуть, що РФ, можливо, "технічно не порушила домовленість" ударом по Одесі - ЗМІ
22:32
Зеленський розпорядився провести конкурс до ВРП - указ
Усі новини...