"Вы сможете победить": Джонсон посетил украинских военных на полигоне в Британии

Правительство Великобритании опубликовало видео посещения премьер-министром Борисом Джонсоном учебного полигона, где обучаются украинские военные.

Об этом пишет "Европейская правда".

"На этой неделе я посетил украинские войска, проходящие обучение в британских вооруженных силах в Северном Йоркшире. Великобритания намерена сделать все возможное, чтобы помочь Украине продолжать отражать российскую агрессию", ­– говорится в подписи к видео.

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На кадрах можно увидеть, как Джонсон находится вместе с группой, отрабатывающей уличные бои. Британский премьер бросает учебную гранату, занимает позицию за крупнокалиберным пулеметом и примеряет противотанковый комплекс NLAW.

Накануне Джонсон провел телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским и обсудил "зерновое соглашение" и военную поддержку Украины.

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Как известно, Джонсон будет оставаться в должности премьера Британии до начала сентября, после чего уйдет с поста.

Подробнее о том, кто может стать преемником Джонсона и повлияет ли смена премьера на поддержку Украины, читайте в статье: После Джонсона: кто станет новым премьером Великобритании.

Смотрите также видео ЕвроПравды: Отставка Бориса Джонсона: последствия для Украины. Кто его заменит? Что это изменит?, а также читайте: Борис до октября: что изменит для Украины и почему произойдет отставка премьера Джонсона.