Зеленський: Хоч би що обіцяла Росія, вона знайде шляхи це не виконувати

Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американськими конгресменами заявив, що Росія знаходитиме шляхи не виконувати те, що вона обіцяє.

Джерело: Зеленський під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою комітету з питань збройних сил Адамом Смітом, повідомляє сайт президента

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Деталі: Зеленський поінформував американських конгресменів про велику кількість ракетних ударів, завданих у суботу російськими військами по Україні, зокрема по території Одеського порту. Він наголосив, що це відбулося менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.

Пряма мова: "Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє".

Більше деталей: Президент акцентував, що саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна. За його словами, для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.

ВІДЕО ДНЯ

Зустріч Зеленського з конгресменами США 23 липня, фото ОП

Зеленський також закликав партнерів України, зокрема США, долучатися до плану швидкого відновлення зруйнованої житлової, освітньої, медичної інфраструктури України – Fast Recovery plan.

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