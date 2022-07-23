Зеленський: Хоч би що обіцяла Росія, вона знайде шляхи це не виконувати
Президент Володимир Зеленський на зустрічі з американськими конгресменами заявив, що Росія знаходитиме шляхи не виконувати те, що вона обіцяє.
Джерело: Зеленський під час зустрічі з делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою комітету з питань збройних сил Адамом Смітом, повідомляє сайт президента
Деталі: Зеленський поінформував американських конгресменів про велику кількість ракетних ударів, завданих у суботу російськими військами по Україні, зокрема по території Одеського порту. Він наголосив, що це відбулося менш ніж за добу після досягнутих у Стамбулі домовленостей щодо експорту українського зерна.
Пряма мова: "Це свідчить лише про одне: хоч би що говорила й обіцяла Росія, вона знаходитиме шляхи, як це не виконувати. Геополітично, зброєю, криваво або ні, але в неї є декілька векторів, як вона завжди діє".
Більше деталей: Президент акцентував, що саме тому Україна не може бути країною, де є "заморожена" війна. За його словами, для нашої держави вкрай необхідно мати змогу робити відповідні кроки з деокупації українських територій.
Зеленський також закликав партнерів України, зокрема США, долучатися до плану швидкого відновлення зруйнованої житлової, освітньої, медичної інфраструктури України – Fast Recovery plan.
Передісторія:
- Російські війська вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.
- За день до цього, 22 липня, у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.
- В МЗС України відреагували на удари по Одесі. Як йдеться у коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка, Україна закликає ООН та Туреччину забезпечити дотримання Росією своїх зобов‘язань в рамках безпечного функціонування зернового коридору.