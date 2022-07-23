Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Что бы ни обещала Россия, она найдет пути это не выполнять

Катерина ТищенкоСуббота, 23 июля 2022, 16:23
Зеленский во время встречи с конгрессменами США 23 июля, фото ОП

Президент Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами заявил, что Россия будет находить пути не делать то, что она обещает.

Источник: Зеленский во время встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с главой комитета по вооруженным силам Адамом Смитом, сообщает сайт президента

Детали: Зеленский проинформировал американских конгрессменов о большом количестве ракетных ударов, нанесенных в субботу российскими войсками по Украине, в том числе по территории Одесского порта. Он отметил, что это произошло менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.

Прямая речь: "Это говорит только об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует".

Больше деталей: Президент акцентировал, что именно поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война. По его словам, для нашего государства крайне необходимо сделать соответствующие шаги по деоккупации украинских территорий.

Встреча Зеленского с конгрессменами США 23 июля, фото ОП
Встреча Зеленского с конгрессменами США 23 июля, фото ОП

Зеленский также призвал партнеров Украины, в том числе США, присоединяться к плану быстрого восстановления разрушенной жилищной, образовательной, медицинской инфраструктуры Украины – Fast Recovery plan.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Российские войска ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
  • За день до этого, 22 июля, в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
  • В МИД Украины отреагировали на удары по Одессе. Как говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, Украина призывает ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Темы: ЗеленскийСШАРосcия
Главное сегодня

видеоЗеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России

В ООН говорят, что РФ, возможно, "технически не нарушила договоренность" ударом по Одессе - СМИ

Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ

Обстрел Одессы: Турция переговорила с Украиной и Россией

На Краматорском направлении оккупантам нанесли значительный урон – сводка Генштаба

В МИД Украины ответили на заявления Орбана о "неэффективных санкциях" и "не нашей войне"

Все новости...
Зеленский
Imagine Dragons будет собирать деньги на восстановление Украины
Конгрессвумен Спартц хочет от Зеленского ответов в отношении Ермака
Украинская мастерица вышила портрет Зеленского с женой, который продаст ради ВСУ
Последние новости
02:50
ISW: ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине
02:01
ВСУ ликвидировали отряд российских ОМОНовцев возле Лисичанска
01:20
"Подрывает доверие": Блинкен осудил российский удар по Одессе
00:40
Сутки на Сумщине: Россияне накрыли огнем шесть громад, погиб человек
23:46
видеоЗеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России
23:39
ВСУ шаг за шагом продвигаются в Херсонской области – Зеленский
23:26
Оккупанты сожгли лошадей на его глазах: история мужчины, пережившего 109-дневный плен
22:46
Обстрел Николаева: мэр сообщает о двух раненых
22:43
В ООН говорят, что РФ, возможно, "технически не нарушила договоренность" ударом по Одессе - СМИ
22:32
Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ
Все новости...