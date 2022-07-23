Зеленский: Что бы ни обещала Россия, она найдет пути это не выполнять

Президент Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами заявил, что Россия будет находить пути не делать то, что она обещает.

Источник: Зеленский во время встречи с делегацией Палаты представителей Конгресса США во главе с главой комитета по вооруженным силам Адамом Смитом, сообщает сайт президента

Детали: Зеленский проинформировал американских конгрессменов о большом количестве ракетных ударов, нанесенных в субботу российскими войсками по Украине, в том числе по территории Одесского порта. Он отметил, что это произошло менее чем через сутки после достигнутых в Стамбуле договоренностей по экспорту украинского зерна.

Прямая речь: "Это говорит только об одном: что бы ни говорила и обещала Россия, она будет находить пути, как это не выполнять. Геополитически, оружием, кроваво или нет, но у нее есть несколько векторов, как она всегда действует".

Больше деталей: Президент акцентировал, что именно поэтому Украина не может быть страной, где есть "замороженная" война. По его словам, для нашего государства крайне необходимо сделать соответствующие шаги по деоккупации украинских территорий.

Встреча Зеленского с конгрессменами США 23 июля, фото ОП

Зеленский также призвал партнеров Украины, в том числе США, присоединяться к плану быстрого восстановления разрушенной жилищной, образовательной, медицинской инфраструктуры Украины – Fast Recovery plan.

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