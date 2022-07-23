Орбан закликав до нової стратегії ЄС: санкції провалилися, Україна ніколи не виграє війну

Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму виступі у Румунії, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Необхідна нова стратегія, яка має зосередитися на мирних переговорах та складанні доброї мирної пропозиції… замість перемоги у війні", — сказав Орбан.

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У своєму виступі він зазначив, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: Україна може виграти війну з Росією за допомогою західної зброї, санкції послаблять Росію та дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять Росії більше, ніж Європі, і що світ вишикується в чергу на підтримку Європи.

Але, за його словами, ця стратегія зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі "руйнуються як доміно", ціни на енергоносії різко зросли, і зараз потрібна нова стратегія.

"Ми сидимо в машині, у якої проколото всі чотири колеса: цілком ясно, що так війну не виграти", - сказав Орбан.

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Він додав, що таким чином Україна ніколи не виграє війну "просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу".

Орбан заявив, що для мирних переговорів між Росією та Україною немає жодних шансів. "Оскільки Росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між Росією та Америкою", - сказав він.

Він знову повторив, що Угорщина — член НАТО - не втручатиметься у війну в Україні, бо це поставить під загрозу її населення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто здійснив у четвер раніше не анонсований візит до Москви, щоб домовитися про додаткові постачання газу та обговорити війну в Україні.

На спільній з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим пресконференції Сійярто заявив, що в Європі енергетична криза, а Угорщина повинна забезпечити себе газом для опалювального сезону.

Детальніше пояснення щодо дій Угорщини читайте у статті - Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році, а також дивіться також відеоверсію пояснень.