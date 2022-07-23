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Орбан закликав до нової стратегії ЄС: санкції провалилися, Україна ніколи не виграє війну

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 16:40
Віктор Орбан, фото AFP via Getty Images

Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у своєму виступі у Румунії, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Необхідна нова стратегія, яка має зосередитися на мирних переговорах та складанні доброї мирної пропозиції… замість перемоги у війні", — сказав Орбан.

У своєму виступі він зазначив, що західна стратегія щодо України будується на чотирьох китах: Україна може виграти війну з Росією за допомогою західної зброї, санкції послаблять Росію та дестабілізують її лідерство, санкції нашкодять Росії більше, ніж Європі, і що світ вишикується в чергу на підтримку Європи.

Але, за його словами, ця стратегія зазнала невдачі, оскільки уряди в Європі "руйнуються як доміно", ціни на енергоносії різко зросли, і зараз потрібна нова стратегія.

"Ми сидимо в машині, у якої проколото всі чотири колеса: цілком ясно, що так війну не виграти", - сказав Орбан.

Він додав, що таким чином Україна ніколи не виграє війну "просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу".

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Орбан заявив, що для мирних переговорів між Росією та Україною немає жодних шансів. "Оскільки Росія хоче гарантій безпеки, цю війну можна закінчити лише мирними переговорами між Росією та Америкою", - сказав він.

Він знову повторив, що Угорщина — член НАТО - не втручатиметься у війну в Україні, бо це поставить під загрозу її населення.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто здійснив у четвер раніше не анонсований візит до Москви, щоб домовитися про додаткові постачання газу та обговорити війну в Україні.

На спільній з главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим пресконференції Сійярто заявив, що в Європі енергетична криза, а Угорщина повинна забезпечити себе газом для опалювального сезону.

Детальніше пояснення щодо дій Угорщини читайте у статті - Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році, а також дивіться також відеоверсію пояснень.

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