Орбан призвал к новой стратегии ЕС: санкции провалились, Украина никогда не выиграет войну

Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении войны в Украине, поскольку санкции против Москвы не сработали.

Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем выступлении в Румынии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Необходима новая стратегия, которая должна сосредоточиться на мирных переговорах и составлении хорошего мирного предложения… вместо победы в войне", — сказал Орбан.

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В своем выступлении он сказал, что западная стратегия в отношении Украины строится на четырех китах: Украина может выиграть войну с Россией с помощью западного оружия, санкции ослабят Россию и дестабилизируют ее лидерство, санкции навредят России больше, чем Европе, и что мир выстроится в очередь в поддержку Европы.

Но, по его словам, эта стратегия потерпела неудачу, поскольку правительства в Европе рушатся "как костяшки домино", цены на энергоносители резко выросли, и сейчас необходима новая стратегия.

"Мы сидим в машине, у которой проколоты все четыре колеса: совершенно ясно, что так войну не выиграть", — сказал Орбан.

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Он добавил, что таким образом Украина никогда не выиграет войну "просто потому, что российская армия имеет ассиметричное превосходство".

Орбан заявил, что для мирных переговоров между Россией и Украиной нет никаких шансов. "Поскольку Россия хочет гарантий безопасности, эту войну можно закончить только мирными переговорами между Россией и Америкой", — сказал он.

Он вновь повторил, что Венгрия — член НАТО — не будет вмешиваться в войну в Украине, потому что это поставит под угрозу ее население.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто совершил в четверг ранее не анонсированный визит в Москву, чтобы договориться о дополнительных поставках газа и обсудить войну в Украине.

На совместной с главой МИД России Сергеем Лавровым пресс-конференции Сийярто заявил, что в Европе энергетический кризис, а Венгрия должна обеспечить себя газом для отопительного сезона.

Подробнее объяснение действий Венгрии читайте в статье - "Венгрия выбирает сторону зла. Снова, как в 1939 году", а также смотрите видеоверсию объяснений.