Батальйони РФ вивели, формуватимуть з трьох один, бо народу не лишилось – перехоплення

Російський військовий у перехопленій розмові розповідає, що кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати, і з трьох батальйонів формуватимуть один.

Джерело: перехоплення, яке публікує Головне управління розвідки Міноборони

Пряма мова: "Зараз батальйони вивели, будуть формувати з трьох один, бо … народу не лишилося. І то, х.. знає (невідомо), чи сформують".

Деталі: Військовий РФ скаржиться, що за пів року зайшло дві тисячі підкріплення, на сьогодні з них залишилось максимум 500.

Він говорить, що з особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну.

Окупант також скаржиться на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ

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Пряма мова: "Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим) є… (стріляють), виходу не чутно ніх… (взагалі). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗО, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна. Все що в телевізорі кажуть, це все йо… (неправда), що у нас втрати мінімальні".