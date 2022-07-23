Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Батальйони РФ вивели, формуватимуть з трьох один, бо народу не лишилось – перехоплення

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 16:44
Батальйони РФ вивели, формуватимуть з трьох один, бо народу не лишилось – перехоплення
розбита техніка окупантів, фото Генштабу ЗСУ

Російський військовий у перехопленій розмові розповідає, що кілька батальйонів виводиться із зони бойових дій через високі втрати, і з трьох батальйонів формуватимуть один.

Джерело: перехоплення, яке публікує Головне управління розвідки Міноборони

Реклама:

Пряма мова: "Зараз батальйони вивели, будуть формувати з трьох один, бо … народу не лишилося. І то, х.. знає (невідомо), чи сформують".

Деталі: Військовий РФ скаржиться, що за пів року зайшло дві тисячі підкріплення, на сьогодні з них залишилось максимум 500.

Він говорить, що з особовим складом протягом 10 днів працюватимуть психологи, оскільки ніхто не хоче повертатися в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Окупант також скаржиться на нові артилерійські системи, які використовує ЗСУ

Пряма мова: "Два дні тому прилетіло в будівлю. Якоюсь х… (незрозуміло чим) є… (стріляють), виходу не чутно ніх… (взагалі). Просто дві секунди – бам. Якась РСЗО, типу "Граду", "Урагану". Тільки вона беззвучна. Все що в телевізорі кажуть, це все йо… (неправда), що у нас втрати мінімальні".

Теми: Росіявійнарозвідка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Росія
Мер Москви заявив масовану атаку дронів на ЦФО
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
Росіяни заявили про збиття безпілотників над кількома областями
Останні новини
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
Усі новини...
Реклама: