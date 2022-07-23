Батальоны РФ вывели, будут формировать из трех один, потому что народа не осталось – перехват

Российский военный в перехваченном разговоре рассказывает, что несколько батальонов выводится из зоны боевых действий из-за высоких потерь, и из трех батальонов будут формировать один.

Источник: перехват, который публикует Главное управление разведки Минобороны

Прямая речь: "Сейчас батальоны вывели, будут формировать из трех один, потому что … народа не осталось. И то, х.. знает (неизвестно), сформируют ли".

Детали: Военный РФ жалуется, что за полгода зашло две тысячи подкрепления, на сегодняшний день из них осталось максимум 500.

Он говорит, что с личным составом в течение 10 дней будут работать психологи, поскольку никто не хочет возвращаться в Украину.

Оккупант также жалуется на новые артиллерийские системы, которые использует ВСУ.

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Прямая речь: "Два дня назад прилетело в здание. Какой-то х… (непонятно чем) е… (стреляют), выхода не слышно них… (вообще). Просто две секунды – бам. Какое-то РСЗО, типа "Града", "Урагана". Только она беззвучна. Все что в телевизоре говорят, это все е… (неправда), что у нас потери минимальны".