В ООН засудили удари по Одесі і нагадали про зернову угоду

Генеральний секретар ООН Антоніо Гуттереш беззастережно засуджує удари, завдані сьогодні по українському порту Одеса.

Про це йдеться у заяві заступника речника генсека, пише "Європейська правда".

"Вчора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки", - йдеться у заяві.

"Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, що потребують по всьому світу. Повне виконання Російською Федерацією, Україною та Туреччиною є обов'язковим", - додав він.

Раніше в МЗС України заявили, що обстріл Одеси - це плювок президента РФ Владіміра Путіна в обличчя генсеку ООН та турецькому лідеру Реджепу Таїпу Ердогану.

У суботу в Одесі повідомляють про вибухи і видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про пожежу в порту Одеси.

Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

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Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.

За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.