В Одесі прогриміли вибухи, в порту пожежа – нардеп
Субота, 23 липня 2022, 11:47
В Одесі повідомляють про вибухи і видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про пожежу в порту Одеси.
Джерело: "Суспільне", нардеп Олексій Гончаренко
Пряма мова Гончаренка: "В порту Одеси - пожежа. Ось вам і зерновий коридор. Ці у*обки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети.
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Деталі: Крім того, очевидці публікують фото знищення російських ракет над Одесою.
Наразі у місті повідомили про відбій повітряної тривоги.
В ОК "Південь" повідомили, що ворог обстріляв Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".
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У командуванні повідомили, що 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.
Нагадаємо:
- 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та генсек ООН підписали "Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Такий же документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії.
- Йдеться про 3 порта: "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Сторони зобов'язалися не нападати на торгові, цивільні судна і портові споруди.
- Ініціатива закріпила контроль за портами за Україною і не послабить санкцій проти Росії.