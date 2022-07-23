В Одесі прогриміли вибухи, в порту пожежа – нардеп

В Одесі повідомляють про вибухи і видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про пожежу в порту Одеси.

Джерело: "Суспільне", нардеп Олексій Гончаренко

Пряма мова Гончаренка: "В порту Одеси - пожежа. Ось вам і зерновий коридор. Ці у*обки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети.

Деталі: Крім того, очевидці публікують фото знищення російських ракет над Одесою.

Наразі у місті повідомили про відбій повітряної тривоги.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог обстріляв Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

У командуванні повідомили, що 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

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