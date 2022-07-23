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В Одесі прогриміли вибухи, в порту пожежа – нардеп

Альона Мазуренко Субота, 23 липня 2022, 11:47
В Одесі прогриміли вибухи, в порту пожежа – нардеп

В Одесі повідомляють про вибухи і видно дим після ворожого обстрілу. Нардеп Олексій Гончаренко повідомляє про пожежу в порту Одеси. 

Джерело: "Суспільне", нардеп Олексій Гончаренко 

Пряма мова Гончаренка: "В порту Одеси - пожежа. Ось вам і зерновий коридор. Ці у*обки однією рукою підписують договори, а іншою направляють ракети.

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Деталі: Крім того, очевидці публікують фото знищення російських ракет над Одесою.

Наразі у місті повідомили про відбій повітряної тривоги.

В ОК "Південь" повідомили, що ворог обстріляв Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу "Калібр".

ВІДЕО ДНЯ

У командуванні повідомили, що 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.

 

Нагадаємо:

  • 22 липня у Стамбулі Україна, Туреччина та генсек ООН підписали "Ініціативу щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів". Такий же документ окремо підписали представники Туреччини, ООН та Росії.
  • Йдеться про 3 порта: "Одеса", "Чорноморськ" і "Південний". Сторони зобов'язалися не нападати на торгові, цивільні судна і портові споруди.
  • Ініціатива закріпила контроль за портами за Україною і не послабить санкцій проти Росії. 

Теми: Одесавибухобстрілзерно
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