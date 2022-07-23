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На Харківщині домовляються про 4 евакуаційні коридори, є перспективи – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 17:05
На Харківщині домовляються про 4 евакуаційні коридори, є перспективи – ОВА
Олег Синєгубов, фото з Facebook

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявляє, що влада працює над організацією 4 евакуаційних коридорів з тимчасово окупованих територій регіону, і в цьому напрямку "є перспективи".

Джерело: Синєгубов на брифінгу в суботу, повідомляє Інтерфакс-Україна

Пряма мова: "Ми постійно запитуємо через Офіс президента, через профільне міністерство реінтеграції щодо можливих евакуаційних та гуманітарних коридорів. Наразі ми запитали чотири маршрути знову".

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"Попередньо, дуже попередньо, є перспективи в цьому напрямі (скажу так, дуже обережно), і ми чекаємо. Як тільки буде можливість здійснити евакуацію, ми це зробимо".

Деталі: Голова ОВА нагадав також, що наразі на одному з напрямків вдається здійснювати евакуацію щотижня. Так, минулого понеділка евакуювали 943 особи, зокрема 16 дітей.

Синєгубов також повідомив, що з 24 лютого внаслідок збройної російської агресії в Харківській області загинуло 972 мирні жителі, зокрема 7-місячна дитина.

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"Ми маємо вбитими 972 жителі цивільні... та 48 дітей, наймолодшому з яких було лише сім місяців... Щодо людей, які отримали поранення, то це просто тисячі людей, цивільних людей, понад 200 дітей по області", - сказав він.

Голова ОВА наголосив, що ця цифра не є остаточною і може зрости, бо ще не закінчили розбирати завали зруйнованих будинків, де під уламками можуть бути загиблі.

Синєгубов також повідомив, що внаслідок обстрілу пошкоджено понад 4 тисячі будівель.

Теми: Харківська областьевакуація
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