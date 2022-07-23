На Харьковщине договариваются о 4 эвакуационных коридорах, есть перспективы – ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявляет, что власти работают над организацией 4 эвакуационных коридоров с временно оккупированных территорий региона, и в этом направлении "есть перспективы".

Источник: Синегубов на брифинге в субботу, сообщает Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Мы постоянно запрашиваем через Офис президента, через профильное министерство реинтеграции по поводу возможных эвакуационных и гуманитарных коридоров. Сейчас мы запросили четыре маршрута снова".

"Предварительно, очень предварительно, есть перспективы в этом направлении (скажу так, очень осторожно), и мы ждем. Как только будет возможность осуществить эвакуацию, мы это сделаем".

Детали: Председатель ОВА напомнил также, что на одном из направлений удается осуществлять эвакуацию еженедельно. Так, в минувший понедельник эвакуировали 943 человека, в том числе 16 детей.

Синегубов также сообщил, что с 24 февраля в результате российской агрессии в Харьковской области погибли 972 мирных жителя, в том числе 7-месячный ребенок.

"Мы имеем убитыми 972 жителя гражданских... и 48 детей, самому младшему из которых было всего семь месяцев... Относительно людей, получивших ранения, то это просто тысячи людей, гражданских людей, более 200 детей по области", - сказал он.

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Глава ОВА подчеркнул, что эта цифра не является окончательной и может вырасти, потому что еще не закончили разбирать завалы разрушенных домов, где под обломками могут быть погибшие.

Синегубов также сообщил, что в результате обстрела повреждено более 4 тысяч зданий.