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На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 18:11
На Краматорському напрямку окупантам завдали значних втрат – зведення Генштабу
фото Генштабу ЗСУ

На Краматорському напрямку в районі Верхньокам’янського ЗСУ відбили штурм окупантів, росіяни зазнали втрат і відійшли. Також ЗСУ відбили штурм території Вуглегірської ТЕС.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ станом на 18 годину

Дослівно: "На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли зокрема в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Різниківка, Закітне, Григорівка, Виїмка та Званівка. Завдав авіаудару біля Спірного.

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Штурмовими діями з різних напрямків намагався покращити тактичне положення у районі Верхньокам’янського. Українські воїни зустріли ворога кинджальним вогнем та завдали значних втрат. Окупанти в паніці відійшли".

Деталі: Загалом на Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Краматорському та Бахмутському напрямках, тривають спроби встановлення контролю над територією Вуглегірської ТЕС.

На Бахмутському напрямку противник намагається створити сприятливі умови для продовження наступу на Бахмут. Обстрілював українські війська з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах Травневого, Семигір’я, Роздолівки, Яковлівки, Соледара, Білогорівки та низки інших населених пунктів. Завдав авіаційних ударів по Покровському та Новолуганському.

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Окупанти знову, вже з різних напрямків, спробували штурмувати територію Вуглегірської ТЕС. Знову безуспішно і з втратами.

Розвідувальні групи противника намагалися виявити слабкі місця в обороні українських військ на напрямках Соледара та Покровського. Виявлені та знешкоджені.

На Слов’янському напрямку противник обстрілював із артилерії райони Дібровного, Великої Комишувахи, Нової Дмитрівки та інших. Біля Богородичного, силами розвідувальної групи, намагався виявити слабкі місця в обороні українських військ. Противника знешкоджено.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог систематично обстрілював цивільну та військову інфраструктуру в районах населених пунктів Новобахмутівка, Піски, Опитне, Водяне, Шевченко, Мала Токмачка, Новосілка, Зелене Поле, Білогір’я та багатьох інших. Завдав авіаударів поблизу Красногорівки та Кам’янки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін. Ворог обстріляв село Старикове Сумської області. Триває повітряна розвідка прикордонної ділянки в Чернігівській та Сумській областях безпілотними літальними апаратами.

На Слобожанському напрямку підрозділи противника усіма наявними засобами продовжують стримувати підрозділи Сил оборони від просування вглиб тимчасово зайнятої території.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Харків, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Базаліївка, Гусарівка, Руська Лозова, Уди, Малинівка та низки інших. Завдав авіаудару неподалік Верхнього Салтова.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування українських військ. Підтримує високу інтенсивність розвідки із безпілотними літальними апаратами.

Тривають обопільні обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення.

Теми: ГенштабвійнаЗбройні сили
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