На Краматорском направлении оккупантам нанесли значительный урон – сводка Генштаба

На Краматорском направлении в районе Верхнекаменского ВСУ отразили штурм оккупантов, россияне понесли потери и отошли. Также ВСУ отразили штурм территории Углегорской ТЭС.

Источник: сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов

Дословно: "На Краматорском направлении враг производил обстрелы в частности в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Резниковка, Закотное, Григорьевка, Выемка и Звановка. Нанес авиаудар возле Спирного.

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Штурмовыми действиями по разным направлениям пытался улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского. Украинские воины встретили врага кинжальным огнем и нанесли значительный урон. Оккупанты в панике отошли".

Детали: В целом на Донецком направлении оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия на Краматорском и Бахмутском направлениях, продолжаются попытки установления контроля над территорией Углегорской ТЭС.

На Бахмутском направлении противник пытается создать благоприятные условия для продолжения наступления на Бахмут. Обстреливал украинские войска из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах Майского, Семигорья, Раздолевки, Яковлевки, Соледара, Белогоровки и ряда других населенных пунктов. Нанес авиационные удары по Покровскому и Новолуганскому.

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Оккупанты снова, уже по разным направлениям, попытались штурмовать территорию Углегорской ТЭС. Снова безуспешно и с потерями.

Разведывательные группы противника пытались обнаружить слабые места в обороне украинских войск на направлениях Соледара и Покровского. Обнаружены и обезврежены.

На Славянском направлении противник обстреливал из артиллерии районы Дибровного, Большой Камышевахи, Новой Дмитровки и других. Возле Богородичного, силами разведывательной группы, пытался обнаружить слабые места в обороне украинских войск. Противник обезврежен.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг систематически обстреливал гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Пески, Опытное, Водяное, Шевченко, Малая Токмачка, Новоселка, Зеленое Поле, Белогорье и многих других. Нанес авиаудары вблизи Красногоровки и Каменки.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях обстановка без существенных изменений. Враг обстрелял село Стариковое Сумской области. Идет воздушная разведка пограничного участка в Черниговской и Сумской областях беспилотными летательными аппаратами.

На Слобожанском направлении подразделения противника всеми имеющимися средствами продолжают сдерживать подразделения сил обороны от продвижения вглубь временно занятой территории.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Русские Тишки, Черкасские Тишки, Базалиевка, Гусаровка, Русская Лозовая, Уды, Малиновка и ряд других. Нанес авиаудар неподалеку от Верхнего Салтова.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки с беспилотными летательными аппаратами.

Продолжаются обоюдные обстрелы из ствольной, реактивной артиллерии и танков по всей линии столкновения.