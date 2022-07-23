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У ЄС відреагували на ракетний удар РФ по порту Одеси

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 18:13

ЄС та міністри закордонних справ окремих країн-членів засудили завданий російською армією ракетний удар по порту Одеси на наступний день після підписання угоди для розблокування морського експорту зерна з України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"ЄС рішуче засуджує ракетний удар РФ по морському порту Одеси. Удар по цілі, яка є дуже важливою для експорту зерна, на наступний день після підписання Стамбульських домовленостей викликає особливий осуд і вкотре демонструє, що Росія цілковито нехтує міжнародним правом і зобов’язаннями", - заявив у своєму Twitter головний дипломат ЄС Жозеп Боррель. 

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"Удари російських ракет по порту Одеси наступного дня після угоди, підписаної під егідою ООН, викликають глибоке занепокоєння. Закликаю Росію у повному обсязі поважати букву й дух цієї угоди", - відреагувала глава МЗС Франції Катрін Колонна. 

В МЗС Австрії також зауважили, що ракети впали на порт менш ніж за добу після домовленості.

"Це обурлива тактика і вона демонструє подальше ігнорування Росією того факту, що мільйони людей у всьому світі потерпають від невизначеності з продовольчою безпекою", - йдеться у заяві відомства.

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"Підступна ракетна атака на порт Одеси демонструє, що підпис російських керівників зараз мало що означає", - прокоментувала глава МЗС Німеччини Анналена Бербок.  

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський зауважив, що цей ракетний удар вкотре доводить, як Кремль ставиться до якихось домовленостей. 

"Кожна країна, яка хоче жити у світі, що грунтується на правилах, без застосування сили і колоніальних воєн, має надати Україні сучасну зброю, щоб українці могли вигнати окупантів з території країни", - наголосив він. 

В МЗС Литви назвали ракетний удар черговим цинічним вчинком РФ, що підриває міжнародні зусилля з поновлення морського експорту врожаю з України. "Лише більша військова допомога Україні може примусити Росію дотримуватися обіцянок", - зазначають у заяві. 

Схожу заяву опублікував і глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевичс, зазначивши, що це черговий доказ того, що Кремлю взагалі не можна довіряти. 

"Це все, що треба знати про домовленості з Росією. Світ має допомогти Україні боротися з агресором", - заявила прем'єрка Естонії Кая Каллас. 

За останнім повідомленням від ОК "Південь", внаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту вранці 23 липня виникла пожежа у насосній станції, у саме сховище з зерном не влучили. 

Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.

За словами високопосадовця ООН, угода попередньо діятиме 120 днів з можливістю продовження і не передбачатиме подальшого розмінування портів або прилеглих вод з боку України.

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