В ЕС отреагировали на ракетный удар РФ по порту Одессы

Дипломатическое ведомство ЕС и министры иностранных дел отдельных стран-членов осудили нанесенный российской армией ракетный удар по порту Одессы на следующий день после подписания соглашения для разблокирования морского экспорта зерна из Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"ЕС решительно осуждает ракетный удар РФ по морскому порту Одессы. Удар по цели, которая очень важна для экспорта зерна, на следующий день после подписания Стамбульских договоренностей вызывает особое осуждение и в очередной раз демонстрирует, что Россия полностью пренебрегает международным правом и обязательствами", – заявил в своем Twitter главный дипломат ЕС Жозеп Боррель.

"Удары российских ракет по порту Одессы на следующий день после соглашения, подписанного под эгидой ООН, вызывают глубокую обеспокоенность. Призываю Россию в полном объеме уважать букву и дух этого соглашения", - отреагировала глава МИД Франции Катрин Колонна.

В МИД Австрии также отметили, что ракеты упали на порт менее чем через сутки после договоренности.

"Это возмутительная тактика и она демонстрирует дальнейшее игнорирование Россией того факта, что миллионы людей во всем мире страдают от неопределенности с продовольственной безопасностью", - говорится в заявлении ведомства.

"Коварная ракетная атака на порт Одессы демонстрирует, что подпись российских руководителей сейчас мало что означает", - прокомментировала глава МИД Германии Анналена Бербок.

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил, что этот ракетный удар в очередной раз доказывает, как Кремль относится к каким-то договоренностям.

"Каждая страна, которая хочет жить в мире, основанном на правилах, без применения силы и колониальных войн, должна предоставить Украине современное оружие, чтобы украинцы могли выгнать оккупантов с территории страны", - подчеркнул он.

В МИД Литвы назвали ракетный удар очередным циничным поступком РФ, подрывающим международные усилия по возобновлению морского экспорта урожая из Украины. "Только большая военная помощь Украине может заставить Россию сдерживать обещания", - отмечают в заявлении.

Похожее заявление опубликовал и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс, отметив, что это очередное доказательство того, что Кремлю в принципе нельзя доверять.

"Это все, что нужно знать о договоренностях с Россией. Мир должен помочь Украине бороться с агрессором", - заявила премьер Эстонии Кая Каллас.

Согласно последнему сообщению от ОК "Юг", в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту утром 23 июля возник пожар в насосной станции, в само хранилище с зерном не попали.

Напомним, представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле в пятницу подписали соглашение о создании механизма экспорта украинского зерна из черноморских портов.

Украина и Россия не подписывали один документ – речь идет о двух договоренностях, которые подписали Турция и ООН с Киевом и Москвой по отдельности. От Украины на подписании соглашения присутствовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России – министр обороны Сергей Шойгу.

По словам высокопоставленного представителя ООН, соглашение будет предварительно действовать 120 дней с возможностью прожления и не будет предусматривать дальнейшее разминирование портов или близлежащих вод со стороны Украины.

Подробнее о подписанных в Стамбуле договоренностях - в новом видео "ЕвроПравды".