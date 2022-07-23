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Сумщина: внаслідок російського обстрілу загинув фермер

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 19:19
фото Офісу генпрокурора

Внаслідок обстрілу села Рижівка на Сумщині у суботу загинув 71-річний фермер.

Джерело: Офіс генпрокурора

Дослівно: "За даними слідства, російські військовослужбовці, застосовуючи засоби ведення війни, які заборонені міжнародним правом, з території РФ 23 липня 2022 року близько 15:00 із важкої артилерії обстріляли с. Рижівка Сумського району.

Внаслідок обстрілу на власному подвір’ї загинув 71-річний місцевий фермер. Пошкоджено домоволодіння та два трактори".

Деталі: В ОГП зазначили, що наразі тривають першочергові слідчі дії, у подальшому матеріали кримінальних проваджень будуть передані за підслідністю до управління СБУ в Сумській області.

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Теми: Сумська областьвійна
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