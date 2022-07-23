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Сумщина: в результате российских обстрелов погиб фермер

Катерина ТищенкоСуббота, 23 июля 2022, 19:19
фото Офиса генпрокурора

В результате обстрела села Рыжевка в Сумской области в субботу погиб 71-летний фермер.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "По данным следствия, российские военнослужащие, применяя средства ведения войны, запрещенные международным правом, с территории РФ 23 июля 2022 около 15:00 из тяжелой артиллерии обстреляли с. Рыжевка Сумского района.

В результате обстрела на собственном дворе погиб 71-летний местный фермер. Повреждены домовладение и два трактора".

Детали: В ОГП отметили, что в настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия, в дальнейшем материалы уголовных производств будут переданы по подследственности в управление СБУ в Сумской области.

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Темы: Сумская областьвойна
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