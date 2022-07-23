В окупованій Горлівці стався потужний вибух – ЗМІ

Вибух у Горлівці 23 липня, фото з соцмереж

В окупованій росіянами Горлівці Донецької області у суботу стався потужний вибух.

Джерело: "Новини Донбасу", соцмережі, журналіст Денис Казанський у Telegram

Деталі: Як повідомляють "Новости Донбасса", вибух стався на території машзаводу після обстрілу.

Далеко над містом видно чорний дим.

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Голова окупаційної "адміністрації" Горлівки Іван Приходько повідомив у Тelegram, що "значно пошкоджено прохідну Машзаводу на пл. Кірова, виробничі цехи".

Місцеві телеграм-канали публікують фото і відео великого стовпа диму після вибуху в Горлівці.

Еще момент взрыва в Горловке pic.twitter.com/X5NpYZ4F1U — Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 23, 2022

За даними Дениса Казанського, у Горлівці "демілітаризувався черговий склад селітри".

Він зазначив, що в місті чутні розриви боєкомплекту. "ЗСУ продовжують ювелірно вражати військові склади противника", - додав журналіст.

Офіційної інформації щодо вибухів у Горлівці поки немає.