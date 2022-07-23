В окупованій Горлівці стався потужний вибух – ЗМІ
В окупованій росіянами Горлівці Донецької області у суботу стався потужний вибух.
Джерело: "Новини Донбасу", соцмережі, журналіст Денис Казанський у Telegram
#Машзавод в Горловке pic.twitter.com/6kN3tauFji— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 23, 2022
Деталі: Як повідомляють "Новости Донбасса", вибух стався на території машзаводу після обстрілу.
Далеко над містом видно чорний дим.
Голова окупаційної "адміністрації" Горлівки Іван Приходько повідомив у Тelegram, що "значно пошкоджено прохідну Машзаводу на пл. Кірова, виробничі цехи".
Місцеві телеграм-канали публікують фото і відео великого стовпа диму після вибуху в Горлівці.
Еще момент взрыва в Горловке pic.twitter.com/X5NpYZ4F1U— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 23, 2022
За даними Дениса Казанського, у Горлівці "демілітаризувався черговий склад селітри".
Він зазначив, що в місті чутні розриви боєкомплекту. "ЗСУ продовжують ювелірно вражати військові склади противника", - додав журналіст.
Офіційної інформації щодо вибухів у Горлівці поки немає.