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В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв – СМИ

Катерина ТищенкоСуббота, 23 июля 2022, 19:52
Взрыв в Горловке 23 июля, фото из соцсетей

В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу произошел мощный взрыв.

Источник: "Новости Донбасса", соцсети, журналист Денис Казанский в Telegram

Детали: Как сообщают "Новости Донбасса", взрыв произошел на территории машзавода после обстрела.

Далеко над городом виден черный дым.

Глава оккупационной "администрации" Горловки Иван Приходько сообщил в Тelegram, что "значительно повреждена проходная Машзавода на пл. Кирова, производственные цеха".

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Местные телеграмм-каналы публикуют фото и видео большого столба дыма после взрыва в Горловке.

По данным Дениса Казанского, в Горловке "демилитаризировался очередной склад селитры".

Он отметил, что в городе слышны разрывы боекомплекта. "ВСУ продолжают ювелирно поражать военные склады противника", – добавил журналист.

Официальной информации о взрывах в Горловке пока нет.

Темы: Горловкавзрыввойна
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