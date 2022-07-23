В оккупированной Горловке прогремел мощный взрыв – СМИ
В оккупированной россиянами Горловке Донецкой области в субботу произошел мощный взрыв.
Источник: "Новости Донбасса", соцсети, журналист Денис Казанский в Telegram
#Машзавод в Горловке pic.twitter.com/6kN3tauFji— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 23, 2022
Детали: Как сообщают "Новости Донбасса", взрыв произошел на территории машзавода после обстрела.
Далеко над городом виден черный дым.
Глава оккупационной "администрации" Горловки Иван Приходько сообщил в Тelegram, что "значительно повреждена проходная Машзавода на пл. Кирова, производственные цеха".
Местные телеграмм-каналы публикуют фото и видео большого столба дыма после взрыва в Горловке.
Еще момент взрыва в Горловке pic.twitter.com/X5NpYZ4F1U— Типичный Донецк (@typicaldonetsk) July 23, 2022
По данным Дениса Казанского, в Горловке "демилитаризировался очередной склад селитры".
Он отметил, что в городе слышны разрывы боекомплекта. "ВСУ продолжают ювелирно поражать военные склады противника", – добавил журналист.
Официальной информации о взрывах в Горловке пока нет.