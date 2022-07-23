Окупанти обстріляли спальний район Миколаєва, під завалами є люди – Замазєєва

Голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що російські окупанти обстріляли спальний район облцентру, під завалами знаходяться люди.

Джерело: Замазєєва у Facebook

Деталі: За словами Замазєєвої, поранена 16-річна дитина, у неї осколкове поранення. Росіяни влучили у житловий будинок, під завалами знаходяться люди.

Пряма мова Замазєєвої: "Окупанти знову підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва. Поцілили по району, де завжди людно.

На місце виїхали медики та рятувальники. Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених".