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Оккупанты обстреляли спальный район Николаева, под завалами есть люди - Замазеева

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 20:11
Оккупанты обстреляли спальный район Николаева, под завалами есть люди - Замазеева
иллюстративное фото гсчс с обстрелом николаева 12 июля

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что российские оккупанты обстреляли спальный район облцентра, под завалами находятся люди.

Источник: Замазеева в Facebook

Детали: По словам Замазеевой, ранен 16-летний ребенок, у него осколочное ранение. Россияне попали в жилой дом, под завалами находятся люди.

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Прямая речь Замазеевой: "Оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Попали по району, где всегда людно.

На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых".

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Темы: Николаевобстрел
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