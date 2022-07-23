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Оккупанты обстреляли спальный район Николаева, под завалами есть люди - Замазеева

Роман ПетренкоСуббота, 23 июля 2022, 20:11
иллюстративное фото гсчс с обстрелом николаева 12 июля

Глава Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что российские оккупанты обстреляли спальный район облцентра, под завалами находятся люди.

Источник: Замазеева в Facebook

Детали: По словам Замазеевой, ранен 16-летний ребенок, у него осколочное ранение. Россияне попали в жилой дом, под завалами находятся люди.

Прямая речь Замазеевой: "Оккупанты снова коварно обстреляли ракетами один из спальных районов Николаева. Попали по району, где всегда людно.

На место выехали медики и спасатели. Молим Бога, чтобы не было погибших и было как можно меньше раненых".

Темы: Николаевобстрел
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