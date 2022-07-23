Внаслідок удару по порту Одеси є поранені – ОВА

Ліквідація пожежі в Одеському морському торговельному порту, що сталася внаслідок ракетного удару, фото ДСНС

Внаслідок російського удару в суботу по морському порту Одеси є поранені.

Джерело: голова Одеської ОДА Максим Марченко у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні, на наступний день після підписання угоди про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр".

На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту".

Деталі: Марченко не уточнив кількість і стан поранених.

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