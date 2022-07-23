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Внаслідок удару по порту Одеси є поранені – ОВА

Катерина ТищенкоСубота, 23 липня 2022, 20:14
Внаслідок удару по порту Одеси є поранені – ОВА
Ліквідація пожежі в Одеському морському торговельному порту, що сталася внаслідок ракетного удару, фото ДСНС

Внаслідок російського удару в суботу по морському порту Одеси є поранені.

Джерело: голова Одеської ОДА Максим Марченко у відеозверненні

Пряма мова: "Сьогодні, на наступний день після підписання угоди про експорт зерна, Росія атакувала порт Одеси ракетами "Калібр".

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На жаль, є поранені. Пошкоджена інфраструктура порту".

Деталі: Марченко не уточнив кількість і стан поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Російські війська у суботу зранку вдарили ракетами по Одеському морському порту - 2 ракети збили сили ППО, ще 2 влучили в об’єкти інфраструктури порту.
  • За день до цього, 22 липня, у Стамбулі відбулося підписання угоди про розблокування українських портів для вивезення зерна.
  • В ОК "Південь" повідомляли, що внаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа у насосній станції, влучання в сховище зерна не було. "Поранених наразі немає... Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було", - йшлося в повідомленні.

Теми: Одесавійнапорти
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