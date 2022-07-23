В результате удара по порту Одессы есть раненые – ОВА

Ликвидация пожара в Одесском морском торговом порту, произошедшего в результате ракетного удара, фото ГСЧС

В результате российского удара в субботу по морскому порту Одессы есть раненые.

Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня на следующий день после подписания соглашения об экспорте зерна Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

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К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта".

Детали: Марченко не уточнил количество и состояние раненых.

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