В результате удара по порту Одессы есть раненые – ОВА
Суббота, 23 июля 2022, 20:14
В результате российского удара в субботу по морскому порту Одессы есть раненые.
Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко в видеообращении
Прямая речь: "Сегодня на следующий день после подписания соглашения об экспорте зерна Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".
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К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта".
Детали: Марченко не уточнил количество и состояние раненых.
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Предыстория:
- Российские войска в субботу утром ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
- За день до этого, 22 июля, в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
- В ОК "Юг" сообщали, что в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту возник пожар в насосной станции, попадания в хранилище зерна не было. "Раненых пока нет... Значительных разрушений в портовой инфраструктуре не было", - говорилось в сообщении.