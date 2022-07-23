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В результате удара по порту Одессы есть раненые – ОВА

Катерина ТищенкоСуббота, 23 июля 2022, 20:14
В результате удара по порту Одессы есть раненые – ОВА
Ликвидация пожара в Одесском морском торговом порту, произошедшего в результате ракетного удара, фото ГСЧС

В результате российского удара в субботу по морскому порту Одессы есть раненые.

Источник: глава Одесской ОГА Максим Марченко в видеообращении

Прямая речь: "Сегодня на следующий день после подписания соглашения об экспорте зерна Россия атаковала порт Одессы ракетами "Калибр".

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К сожалению, есть раненые. Повреждена инфраструктура порта".

Детали: Марченко не уточнил количество и состояние раненых.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Российские войска в субботу утром ударили ракетами по Одесскому морскому порту - 2 ракеты сбили силы ПВО, еще 2 попали в объекты инфраструктуры порта.
  • За день до этого, 22 июля, в Стамбуле состоялось подписание соглашения о разблокировании украинских портов для вывоза зерна.
  • В ОК "Юг" сообщали, что в результате ракетного удара по Одесскому морскому торговому порту возник пожар в насосной станции, попадания в хранилище зерна не было. "Раненых пока нет... Значительных разрушений в портовой инфраструктуре не было", - говорилось в сообщении.

Темы: Одессавойнапорты
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