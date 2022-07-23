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Туреччина викликала главу посольства Швеції - ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 20:49
міністр закордонних справ Туреччини Мевлут Чавушоглу, фото NurPhoto via Getty Images

Туреччина ймовірно викликала главу посольства Швеції в Анкарі через демонстрацію курдів у Швеції.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, в МЗС Туреччини хочуть висловити невдоволення "терористичною пропагандою", яка нібито відбувалася під час демонстрації курдських організацій у Стокгольмі. 

Про виклик тимчасового повіреного Швеції з посиланням на свої дипломатичні джерела повідомило також турецьке інформагентство Anadolu, втім, зазначивши, що йдеться про демонстрацію "прихильників терористичної PKK" у Ґетеборзі, а не Стокгольмі. Співрозмовник сказав, що Анкара очікує на "ідентифікацію порушників та відповідні юридичні заходи і конкретні кроки з огляду на зобов’язання, записані у меморандумі".

Посольство Швеції в Анкарі та МЗС наразі не коментували цю інформацію. 

Нагадаємо, президент Туреччини цього тижня знову пригрозив заморозити заявки Швеції та Фінляндії на вступ до НАТО, якщо вони не виконають умов Анкари. Більшість публічних вимог Ердогана стосуються політичних біженців, яких Туреччина вважає терористами. 

У меморандумі, який уможливив зняття "турецького вето" під час останнього саміту НАТО та рішення про вступ Фінляндії та Швеції, фактично у жодному зі спірних питань фіни та шведи не пішли на поступки. 

ВІДЕО ДНЯ

Туреччина після саміту посилила тиск на Стокгольм та Гельсінкі, вимагаючи виконати її вимоги щодо екстрадиції.

Детальніше про це - у статті: НАТО йде на кордон до Росії: як з'явилося історичне рішення та чого ще чекати від саміту в Мадриді.

Теми: ТуреччинаШвеція
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