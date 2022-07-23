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Турция вызвала главу посольства Швеции – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 20:49
Турция вызвала главу посольства Швеции – СМИ
министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, фото NurPhoto via Getty Images

Турция вызвала главу посольства Швеции в Анкаре из-за демонстрации курдов в Швеции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Reuters.

По информации агентства, в МИД Турции хотят выразить недовольство "террористической пропагандой", которая якобы происходила во время демонстрации курдских организаций в Стокгольме.

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О вызове временного поверенного Швеции со ссылкой на свои дипломатические источники сообщило также турецкое информагентство Anadolu, отметив, что речь идет о демонстрации "сторонников террористической PKK" в Гетеборге, а не в Стокгольме. Собеседник сказал, что Анкара ожидает "идентификацию нарушителей и соответствующие юридические меры и конкретные шаги с учетом обязательств, записанных в меморандуме".

Посольство Швеции в Анкаре и МИД пока не комментировали эту информацию.

Напомним, президент Турции на этой неделе снова пригрозил заморозить заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если они не выполнят условия Анкары. Большинство публичных требований Эрдогана касается политических беженцев, которых Турция считает террористами.

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В меморандуме, который позволил снять "турецкое вето" во время последнего саммита НАТО и сделал возможным решение о вступлении Финляндии и Швеции, фактически ни в одном из спорных вопросов финны и шведы не пошли на уступки.

Турция после саммита усилила давление на Стокгольм и Хельсинки, требуя выполнить ее требования по экстрадиции.

Подробнее об этом - в статье: НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего ждать от саммита в Мадриде.

Темы: ТурцияШвеция
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