Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Турция вызвала главу посольства Швеции – СМИ

"Европейская правда"Суббота, 23 июля 2022, 20:49
министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу, фото NurPhoto via Getty Images

Турция вызвала главу посольства Швеции в Анкаре из-за демонстрации курдов в Швеции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах сообщает Reuters.

По информации агентства, в МИД Турции хотят выразить недовольство "террористической пропагандой", которая якобы происходила во время демонстрации курдских организаций в Стокгольме.

О вызове временного поверенного Швеции со ссылкой на свои дипломатические источники сообщило также турецкое информагентство Anadolu, отметив, что речь идет о демонстрации "сторонников террористической PKK" в Гетеборге, а не в Стокгольме. Собеседник сказал, что Анкара ожидает "идентификацию нарушителей и соответствующие юридические меры и конкретные шаги с учетом обязательств, записанных в меморандуме".

Посольство Швеции в Анкаре и МИД пока не комментировали эту информацию.

Напомним, президент Турции на этой неделе снова пригрозил заморозить заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, если они не выполнят условия Анкары. Большинство публичных требований Эрдогана касается политических беженцев, которых Турция считает террористами.

В меморандуме, который позволил снять "турецкое вето" во время последнего саммита НАТО и сделал возможным решение о вступлении Финляндии и Швеции, фактически ни в одном из спорных вопросов финны и шведы не пошли на уступки.

ВИДЕО ДНЯ

Турция после саммита усилила давление на Стокгольм и Хельсинки, требуя выполнить ее требования по экстрадиции.

Подробнее об этом - в статье: НАТО идет на границу России: как появилось историческое решение и чего ждать от саммита в Мадриде.

Темы: ТурцияШвеция
Главное сегодня

Сводка Генштаба: Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ их отбросили

видеоЗеленский: Удар по Одессе оказался ударом по политическим позициям России

В ООН говорят, что РФ, возможно, "технически не нарушила договоренность" ударом по Одессе - СМИ

Зеленский распорядился провести конкурс в ВСП – указ

Обстрел Одессы: Турция переговорила с Украиной и Россией

На Краматорском направлении оккупантам нанесли значительный урон – сводка Генштаба

Все новости...
Турция
В МИД удовлетворены договоренностями по экспорту украинского зерна в Стамбуле
Договоренность об экспорте зерна из Украины подпишут в пятницу
Украинское зерно у турецких берегов: Россия пытается посеять недоверие между союзниками
Последние новости
07:39
Днепропетровщина: РФ нанесла удар по селу, но обошлось без жертв
06:56
Сводка Генштаба: Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ их отбросили
06:00
На Запорожье россияне похитили более 400 человек — Старух
05:01
Обезьянья оспа: ВОЗ объявила глобальную чрезвычайную ситуацию
04:12
В Николаеве прогремели мощные взрывы — мэр
03:51
ОК "Юг": Ликвидированы полсотни россиян, три "Града" и пункт боеснабжения
02:50
ISW: ВСУ уже могли начать контрнаступление на Херсонщине
02:01
ВСУ ликвидировали отряд российских ОМОНовцев возле Лисичанска
01:20
"Подрывает доверие": Блинкен осудил российский удар по Одессе
00:40
Сутки на Сумщине: Россияне накрыли огнем шесть громад, погиб человек
Все новости...