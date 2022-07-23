Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією

"Європейська правда"Субота, 23 липня 2022, 21:15
Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, фото Anadolu Agency via Getty Images

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар висловив стурбованість обстрілом порту Одеси вже наступного дня після підписання домовленості, яка мала розблокувати експорт зерна через українські порти.

Його коментар наводить турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда". 

Акар розповів, що після появи інформації про ракетний удар по Одесі мав телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, та що йому розповіли, що системи для вантаження зерновозів не постраждали. 

Реклама:

Він зазначив, що говорив також з російською стороною і там йому заявили, що нібито не причетні до ракетного удару і "досліджують питання".

"Сам факт, що такий інцидент стався одразу ж після того, як ми вчора домовилися про поставки зерна, справді нас турбує. Але ми продовжимо виконувати свої зобов’язання за цими домовленостями і ми повідомили, що виступаємо за те, аби сторони спокійно й терпляче продовжили співпрацювати у цьому питанні", - зазначив він. 

Хулусі Акар підписував домовленості у Стамбулі від імені Туреччини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.

Теми: ТуреччинаРосіяпортиОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Туреччина
Стало відомо, коли Ердоган приїде до Путіна – Bloomberg
До Києва прибув міністр закордонних справ Туреччини
Турецька компанія подарувала ГУРівцям "Байрактар" до Дня Незалежності
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: