Обстріл Одеси: Туреччина переговорила з Україною та Росією

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар висловив стурбованість обстрілом порту Одеси вже наступного дня після підписання домовленості, яка мала розблокувати експорт зерна через українські порти.

Його коментар наводить турецьке агентство Anadolu, пише "Європейська правда".

Акар розповів, що після появи інформації про ракетний удар по Одесі мав телефонну розмову з міністром оборони України Олексієм Резніковим та міністром інфраструктури Олександром Кубраковим, та що йому розповіли, що системи для вантаження зерновозів не постраждали.

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Він зазначив, що говорив також з російською стороною і там йому заявили, що нібито не причетні до ракетного удару і "досліджують питання".

"Сам факт, що такий інцидент стався одразу ж після того, як ми вчора домовилися про поставки зерна, справді нас турбує. Але ми продовжимо виконувати свої зобов’язання за цими домовленостями і ми повідомили, що виступаємо за те, аби сторони спокійно й терпляче продовжили співпрацювати у цьому питанні", - зазначив він.

Хулусі Акар підписував домовленості у Стамбулі від імені Туреччини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, представники України і Росії у палаці Долмабахче в Стамбулі в п'ятницю підписали угоду про створення механізму для експорту українського зерна із чорноморських портів.

Україна та Росія не підписували один документ – йдеться про дві домовленості, які підписали Туреччина й ООН із Києвом та Москвою окремо. Від України на підписанні угоди був присутній міністр інфраструктури Олександр Кубраков, від Росії - міністр оборони Сєргєй Шойгу.