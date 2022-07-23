Обстрел Одессы: Турция переговорила с Украиной и Россией

Министр обороны Турции Хулуси Акар выразил обеспокоенность обстрелом порта Одессы уже на следующий день после подписания договоренности, которая должна разблокировать экспорт зерна через украинские порты.

Его комментарий приводит турецкое агентство Anadolu, пишет "Европейская правда".

Акар рассказал, что после появления информации о ракетном ударе по Одессе разговаривал с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и министром инфраструктуры Александром Кубраковым, и что ему рассказали, что системы для загрузки зерновозов не пострадали.

Он отметил, что говорил также с российской стороной и там ему заявили, что якобы не причастны к ракетному удару и "исследуют вопрос".

"Сам факт, что такой инцидент произошел сразу после того, как мы вчера договорились о поставках зерна, действительно нас беспокоит. Но мы продолжим выполнять свои обязательства по этим договоренностям и мы сообщили, что выступаем за то, чтобы стороны спокойно и терпеливо продолжили сотрудничать в этом вопросе", - отметил он.

Хулуси Акар подписывал договоренности в Стамбуле от имени Турции.

Напомним, представители Украины и России во дворце Долмабахче в Стамбуле в пятницу подписали договоренность о создании механизма для экспорта украинского зерна из черноморских портов.

ВИДЕО ДНЯ

Украина и Россия не подписывали один документ – речь идет о двух договоренностях, которые подписали Турция и ООН с Киевом и Москвой отдельно. От Украины на подписании присутствовал министр инфраструктуры Александр Кубраков, от России - министр обороны Сергей Шойгу.