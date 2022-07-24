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ОК "Південь": Ліквідовані пів сотні росіян, три "Гради" і пункт боєпостачання

Анастасія КалатурНеділя, 24 липня 2022, 03:51
ФОТО: GETTY

ЗСУ на півдні знищили 54 росіянина, три танки Т-62, три РСЗВ "Град", гармату  "Мста-Б", склад боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині.

Джерело: ОК "Південь"

Деталі: Зазначається, що наші сили завдали шість  ударів по   скупченнях російських військових, техніки та по опорному пункту.

Дослівно: "Тим часом підтверджені втрати ворога: 54 рашисти, три танки Т-62, три реактивні системи залпового вогню "Град", гармата "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка, а також знищено склад боєприпасів та пункт боєпостачання на Херсонщині".

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