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ОК "Юг": Ликвидированы полсотни россиян, три "Града" и пункт боеснабжения

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 03:51
ОК Юг: Ликвидированы полсотни россиян, три Града и пункт боеснабжения
ФОТО: GETTY

ВСУ на юге уничтожили 54 россиянина, три танка Т-62, три РСЗО "Град", пушку "Мста-Б", склад боеприпасов и пункт боеснабжения на Херсонщине.

Источник: ОК "Юг"

Детали: Отмечается, что наши силы нанесли шесть ударов по скоплениям российских военных, технике и по опорному пункту.

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Дословно: "Между тем подтверждены потери врага: 54 решиста, три танка Т-62, три реактивные системы залпового огня "Град", пушка "Мста-Б", бронированная и автомобильная техника, а также уничтожены склад боеприпасов и пункт боеснабжения на Херсонщине".

Темы: войнаРосcия
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