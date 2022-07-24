Зведення Генштабу: Росіяни намагалися захопити Вуглегірську ТЕС, але ЗСУ їх відкинули

Росіяни вели штурм з різних напрямків для встановлення контролю над Вуглегірської ТЕС, але ЗСУ відкинули окупантів назад.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Уточнюється, що на Бахмутському напрямку ворог веде бій для наступу на Бахмут та заволодіння територією Вуглегірської ТЕС. Стріляв в районах населених пунктів Зайцеве, Вершина, Берестове, Шуми, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутське, Покровське, Новолуганське, Веселе та інших. Задіяв штурмову та армійську авіацію.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках фіксуються систематичні обстріли в районах населених пунктів Золота Нива, Вугледар, Веселе, Авдіївка, Красногорівка та багатьох інших. Ворожий БпЛА діяв біля Малої Токмачки та Новодарівки. На окремих ділянках окупанти намагаються удосконалити інженерне обладнання оборонних рубежів та позицій.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв із артилерії, зокрема, райони Чепіля, Богородичного та Адамівки.

На Харківському напрямку ворог здійснював вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Питомник, Петрівка, Новомиколаївка, Старий Салтів, Благодатне, Прудянка, Лісне, Леб’яже, Коробочкине, Дергачі, Перемога та інших.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала. Білоруські війська посилюють охорону в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей.

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На Сіверському напрямку ворог стріляв у районах населених пунктів Гай Чернігівської області та Гудове, Яструбине, Білопілля і Грабовське на Сумщині. Крім того, періодично веде повітряну розвідку позицій сил оборони в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Краматорському напрямку обстріли були біля Стародубівки, Дронівки, Пискунівки, Сіверська, Спірного та Івано-Дар’ївки. Також росіяни задіяли БпЛА.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні позицій. Обстрілював інфраструктуру біля Червоної Долини, Киселівки, Тернівки, Добрянки, Олександрівки, Кобзарців, Лепетихи та інших.