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Сводка Генштаба: Россияне пытались захватить Углегорскую ТЭС, но ВСУ их отбросили

Анастасия КалатурВоскресенье, 24 июля 2022, 06:56
ФОТО: GETTY

Россияне вели штурм из разных направлений для установления контроля над Углегорской ТЭС, но ВСУ отбросили оккупантов назад.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Уточняется, что на Бахмутском направлении враг ведет бой для наступления на Бахмут и завладения территорией Углегорской ТЭС. Стрелял в районах населенных пунктов Зайцево, Вершина, Берестово, Шумы, Бахмут, Нью-Йорк, Бахмутское, Покровское, Новолуганское, Веселое и других. Задействовал штурмовую и армейскую авиацию.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях фиксируются систематические обстрелы в районах населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Веселое, Авдеевка, Красногоровка и многие другие. Вражеский БпЛА действовал возле Малой Токмачки и Новодаровки. На отдельных участках оккупанты пытаются усовершенствовать инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

На Славянском направлении противник обстрелял из артиллерии, в частности, районы Чепиля, Богородичного и Адамовки.

На Харьковском направлении враг производил огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Питомник, Петровка, Новониколаевка, Старый Салтов, Благодатное, Прудянка, Лесное, Лебяже, Коробочкино, Дергачи, Победа и других.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Белорусские войска ужесточают охрану в приграничных районах Брестской и Гомельской областей.

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На Северском направлении враг стрелял в районах населенных пунктов Гай Черниговской области и Гудово, Яструбино, Белополье и Грабовское Сумской области. Кроме того, периодически ведет воздушную разведку позиций сил обороны в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Краматорском направлении обстрелы были у Стародубовки, Дроновки, Пискуновки, Северска, Спирного и Ивано-Дарьевки. Также россияне задействовали БПЛА.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании позиций. Обстреливал инфраструктуру возле Красной Долины, Киселевки, Терновки, Добрянки, Александровки, Кобзарцев, Лепетихи и других.

Темы: войнаРосcия
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