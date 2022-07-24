Голова комітету збройних сил США розповів, скільки HIMARS може отримати Україна

Голова Комітету збройних сил Палати представників США Адам Сміт розповів, скільки ще установок HIMARS та інших ракетних систем залпового вогню Україні зможуть надати Сполучені Штати та їхні союзники.

Про це він розказав в ексклюзивному інтерв’ю "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

"Ми готові надати Україні стільки установок HIMARS, скільки ми можемо. Не факт, що у нашому арсеналі є саме 50 таких установок. Я думаю, зараз ціль – досягти кількості у 25-30 ракетних установок залпового вогню", - сказав він.

Реклама:

За його словами, це буде поєднання HIMARS і кількох систем MLRS із Великої Британії та інших.

"Ми намагатимемось надати так багато, як зможемо. Але 50 чи 60 установок буде складно зібрати і надати, втім, ми хочемо досягти цифри у 25 чи 30 і надати якомога більше артилерії і ракет для цих систем", – сказав Сміт.

Нагадаємо, 22 липня США офіційно повідомили про виділення нового пакета військової допомоги для України з чотирма HIMARS і 580 дронами.

ВІДЕО ДНЯ

Сполучені Штати із партнерами й союзниками загалом зобов’язалися передати Україні понад 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS, заявив 20 липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.

12 HIMARS уже перебувають на українській території.