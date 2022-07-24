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Глава комитета вооруженных сил США рассказал, сколько HIMARS может получить Украина

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 08:16
Адам Смит. фото Офиса президента

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько еще установок HIMARS и других ракетных систем залпового огня Украине смогут предоставить Соединенные Штаты и их союзники.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня", - сказал он.

По его словам, это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других.

"Мы будем стараться предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – сказал Смит.

Напомним, 22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.

Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

ВИДЕО ДНЯ

12 HIMARS уже находятся на украинской территории.

Темы: СШАвойнаоружие
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