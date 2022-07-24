Глава комитета вооруженных сил США рассказал, сколько HIMARS может получить Украина

Глава Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адам Смит рассказал, сколько еще установок HIMARS и других ракетных систем залпового огня Украине смогут предоставить Соединенные Штаты и их союзники.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

"Мы готовы предоставить Украине столько установок HIMARS, сколько мы можем. Не факт, что в нашем арсенале есть именно 50 таких установок. Я думаю, сейчас цель – достичь количества 25-30 ракетных установок залпового огня", - сказал он.

По его словам, это будет сочетание HIMARS и нескольких систем MLRS из Великобритании и других.

"Мы будем стараться предоставить так много, как сможем. Но 50 или 60 установок будет сложно собрать и предоставить, впрочем, мы хотим достичь цифры в 25 или 30 и предоставить как можно больше артиллерии и ракет для этих систем", – сказал Смит.

Напомним, 22 июля США официально сообщили о выделении нового пакета военной помощи для Украины с четырьмя HIMARS и 580 дронами.

Соединенные Штаты с партнерами и союзниками в общей сложности обязались передать Украине более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил 20 июля председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.

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12 HIMARS уже находятся на украинской территории.