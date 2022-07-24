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Розвідка Британії пояснила заяви Лаврова про "розширення географії" війни

Неділя, 24 липня 2022, 09:11

Британська розвідка вважає, що глава МЗС РФ Сергєй Лавров заговорив про "розширення географії" війни через підготовку Росією ґрунту для проведення нових "референдумів" за межами Луганщини та Донеччини.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в розвідувальному огляді британського міністерства оборони.

20 липня Лавров заявив, що Росія розширила масштаби своєї "спеціальної операції" за межі самопроголошених псевдореспублік у окремих районах Луганщини і Донеччини.

Лавров сказав, що "операція" наразі включає нові додаткові райони, у тому числі Херсонської та Запорізької областей, через те, що західні країни постачають Україні зброю більшої дальності.

"Це майже напевно неправда. Росія не розширила свою війну; збереження довгострокового контролю за цими районами майже напевно було початковою метою вторгнення", - заявила британська розвідка.

Росія вторглася в ці райони в лютому, і окупаційна влада публічно обговорює перспективи проведення так званих "референдумів" на цих територіях як мінімум із середини березня, наголошується в огляді.

"Існує реальна можливість того, що Лавров зробив ці коментарі, щоб підготувати ґрунт для проведення референдумів на окупованих територіях за межами Луганщини та Донеччини", - вважає британська розвідка.

ВІДЕО ДНЯ

За даними агентства Bloomberg, Росія готується до 15 вересня провести референдуми на окупованій території України, за результатами чого приєднає їх до себе.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати мають інформацію про підготовку Росією анексії додаткових територій України – зокрема Донецької та Луганської й частини Херсонської та Запорізької областей.

Теми: розвідкавійнаВелика Британія
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