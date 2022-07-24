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Разведка Британии объяснила заявления Лаврова о "расширении географии" войны

Воскресенье, 24 июля 2022, 09:11
Разведка Британии объяснила заявления Лаврова о расширении географии войны

Британская разведка считает, что глава МИД РФ Сергей Лавров заговорил о "расширении географии" войны из-за подготовки Россией почвы для проведения новых "референдумов" за пределами Луганщины и Донетчины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре британского министерства обороны.

20 июля Лавров заявил, что Россия расширила масштабы своей "специальной операции" за пределы самопровозглашенных псевдореспублик в отдельных районах Луганщины и Донетчины.

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Лавров сказал, что "операция" включает новые дополнительные районы, в том числе Херсонской и Запорожской областей, из-за того, что западные страны поставляют Украине оружие большей дальности.

"Это почти наверняка неправда. Россия не расширила свою войну; сохранение долгосрочного контроля за этими районами почти наверняка было первоначальной целью вторжения", - заявила британская разведка.

Россия вторглась в эти районы в феврале, и оккупационные власти публично обсуждают перспективы проведения так называемых "референдумов" на этих территориях как минимум с середины марта, отмечается в обзоре.

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"Существует реальная возможность того, что Лавров сделал эти комментарии, чтобы подготовить почву для проведения референдумов на оккупированных территориях за пределами Луганщины и Донетчины", - считает британская разведка.

По данным агентства Bloomberg Россия готовится к 15 сентября провести референдумы на оккупированной территории Украины, по результатам которых присоединит их к себе.

Ранее стало известно, что у Соединенных Штатов есть информация о подготовке Россией аннексии дополнительных территорий Украины – в частности Донецкой и Луганской и части Херсонской и Запорожской областей.

Темы: разведкавойнаВеликобритания
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