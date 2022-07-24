Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Двоє американців, канадець та швед загинули внаслідок танкової атаки росіян

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 09:40

Двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині.

Про це розповів виданню Politico їхній командир Руслан Мірошниченко пише "Європейська правда".

Загиблих громадян США звали Люк "Скайвокер" Луцишин та Браян Янг, канадця – Еміль Антуан Рой-Сіруа, громадянина Швеції – Едвард Патріньяні. 

Реклама:

Мірошниченко розповів, що вони загинули 18 липня внаслідок танкового обстрілу в районі села Григорівка.

Бійці входили до складу сил спеціальних операцій територіальної оборони ЗСУ. Підрозділ базується поблизу Сіверська, міста на сході Донецької області.

За словами Мірошниченка, "хлопцям було поставлено завдання зайняти вогневі позиції" і розчистити яр, де російські сили відпрацьовували переправу через річку.

ВІДЕО ДНЯ

"Вони зробили це успішно. Але в кінці завдання вони потрапили в засідку російських танків", – сказав Мірошниченко. 

"Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, негайно спробували допомогти Люку, надати першу допомогу та евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх" - сказав Мірошниченко.

Представник Державного департаменту підтвердив смерть двох американців у п'ятницю, але не назвав їхні імена.

Луцишин, американець українського походження 1991 року народження, за словами Мірошниченка, працював поліцейським у США. Його бабуся емігрувала з України до Сполучених Штатів після Другої світової війни.

Янг 1971 року - американський військовий, який був поранений і пішов у запас. Коли почалося російське вторгнення, він вирішив приїхати в Україну, бо "присягнув захищати вільний світ".

Рой-Сіруа був парамедиком із досвідом роботи у французькому Іноземному легіоні. Він народився 1991 року.

Патріньяні, 1994 року народження, був лейтенантом запасу, економістом та філософом та, за словами Мірошниченка, хотів сформувати "взвод шведів".

Як відомо, до лав Інтернаціонального легіону оборони, який воює в Україні проти Росії, долучились громадяни 55 держав світу, зокрема і з європейських країн.

В Інтернаціональному легіоні раніше спростували заяви РФ про "200 загиблих іноземців".

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
війна
Після руйнування літаків в аеропорту Пскова скасовано всі рейси
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
09:00
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
08:38
Росіяни мають успіхи біля Степового, а ЗСУ просунулися на схід від Невельського − ISW
08:08
Чеський міністр назвав Орбана троянським конем, що працює в інтересах РФ
08:01
Генштаб ЗСУ: Росія втратила ще тисячу солдатів, 60 ББМ, 44 танки й 38 артсистем
07:55
Партія президента Сербії перемагає на дострокових виборах
07:25
ЗСУ обороняються на більшості напрямків, тримають позиції на Херсонщині – Генштаб
06:59
ППО знищила усі "Шахеди", які атакували Україну
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
Усі новини...
Реклама: