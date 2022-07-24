Двоє американців, канадець та швед загинули внаслідок танкової атаки росіян

Двоє американців, громадянин Канади та громадянин Швеції загинули внаслідок російської танкової атаки на Донеччині.

Про це розповів виданню Politico їхній командир Руслан Мірошниченко пише "Європейська правда".

Загиблих громадян США звали Люк "Скайвокер" Луцишин та Браян Янг, канадця – Еміль Антуан Рой-Сіруа, громадянина Швеції – Едвард Патріньяні.

Мірошниченко розповів, що вони загинули 18 липня внаслідок танкового обстрілу в районі села Григорівка.

Бійці входили до складу сил спеціальних операцій територіальної оборони ЗСУ. Підрозділ базується поблизу Сіверська, міста на сході Донецької області.

За словами Мірошниченка, "хлопцям було поставлено завдання зайняти вогневі позиції" і розчистити яр, де російські сили відпрацьовували переправу через річку.

"Вони зробили це успішно. Але в кінці завдання вони потрапили в засідку російських танків", – сказав Мірошниченко.

ВІДЕО ДНЯ

"Перший снаряд поранив Люка. Троє хлопців, Едвард, Еміль і Браян, негайно спробували допомогти Люку, надати першу допомогу та евакуювати його з цього місця. Потім другий снаряд убив їх усіх" - сказав Мірошниченко.

Представник Державного департаменту підтвердив смерть двох американців у п'ятницю, але не назвав їхні імена.

Луцишин, американець українського походження 1991 року народження, за словами Мірошниченка, працював поліцейським у США. Його бабуся емігрувала з України до Сполучених Штатів після Другої світової війни.

Янг 1971 року - американський військовий, який був поранений і пішов у запас. Коли почалося російське вторгнення, він вирішив приїхати в Україну, бо "присягнув захищати вільний світ".

Рой-Сіруа був парамедиком із досвідом роботи у французькому Іноземному легіоні. Він народився 1991 року.

Патріньяні, 1994 року народження, був лейтенантом запасу, економістом та філософом та, за словами Мірошниченка, хотів сформувати "взвод шведів".

Як відомо, до лав Інтернаціонального легіону оборони, який воює в Україні проти Росії, долучились громадяни 55 держав світу, зокрема і з європейських країн.

В Інтернаціональному легіоні раніше спростували заяви РФ про "200 загиблих іноземців".