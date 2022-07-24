Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Двое американцев, канадец и швед погибли в результате танковой атаки россиян

"Европейская правда"Воскресенье, 24 июля 2022, 09:40

Двое американцев, гражданин Канады и гражданин Швеции погибли в результате российской танковой атаки в Донецкой области.

Об этом рассказал изданию Politico их командир Руслан Мирошниченко, пишет "Европейская правда".

Погибших граждан США звали Люк "Скайуокер" Луцишин и Брайан Янг, канадца – Эмиль Антуан Рой-Сируа, гражданина Швеции – Эдвард Патриньяни.

Реклама:

Мирошниченко рассказал, что они погибли 18 июля в результате танковых обстрелов в районе села Григоровка.

Бойцы входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Подразделение базируется близ Северска, города на востоке Донецкой области.

По словам Мирошниченко, "ребятам была поставлена ​​задача занять огневые позиции" и расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку.

ВИДЕО ДНЯ

"Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков", – сказал Мирошниченко.

"Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех", - сказал Мирошниченко.

Представитель Государственного департамента подтвердил смерть двух американцев в пятницу, но не назвал их имена.

Луцишин, американец украинского происхождения 1991 года рождения, по словам Мирошниченко, работал полицейским в США. Его бабушка эмигрировала из Украины в Соединенные Штаты после Второй мировой войны.

Янг 1971 года – американский военный, который был ранен и ушел в запас. Когда началось российское вторжение, он решил приехать в Украину, потому что "присягнул защищать свободный мир".

Рой-Сируа был парамедиком с опытом работы во французском Иностранном легионе. Он родился в 1991 году.

Патриньяни, 1994 года рождения, был лейтенантом запаса, экономистом и философом и, по словам Мирошниченко, хотел сформировать "взвод шведов".

Как известно, в ряды Интернационального легиона обороны, воюющего в Украине против России, вступили граждане 55 государств мира, в том числе и из европейских стран.

В Интернациональном легионе ранее опровергли заявления РФ о "200 погибших иностранцах".

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Все новости...
война
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
За сутки на фронте произошло 35 боевых столкновений – Генштаб
Последние новости
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
04:00
ISW считает, что российские войска отбили позиции на Запорожье, которые украинцы захватили во время летнего контрнаступления
03:30
На Луганщину "делать ремонт" целыми семьями завозят якутов и бурятов
02:33
Умер экс-глава Еврокомиссии Жак Делор
01:55
обновляетсяОккупанты запустили по Украине ударные беспилотники
01:36
Последствия атаки на порт в Крыму: оккупанты отправили из Феодосии на Керчь колонну зерновозов
00:41
Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии
00:13
В Севастополе прогремели взрывы: оккупанты перекрыли Крымский мост
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
Все новости...
Реклама: