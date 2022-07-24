Двое американцев, канадец и швед погибли в результате танковой атаки россиян

Двое американцев, гражданин Канады и гражданин Швеции погибли в результате российской танковой атаки в Донецкой области.

Об этом рассказал изданию Politico их командир Руслан Мирошниченко, пишет "Европейская правда".

Погибших граждан США звали Люк "Скайуокер" Луцишин и Брайан Янг, канадца – Эмиль Антуан Рой-Сируа, гражданина Швеции – Эдвард Патриньяни.

Мирошниченко рассказал, что они погибли 18 июля в результате танковых обстрелов в районе села Григоровка.

Бойцы входили в состав сил специальных операций территориальной обороны ВСУ. Подразделение базируется близ Северска, города на востоке Донецкой области.

По словам Мирошниченко, "ребятам была поставлена ​​задача занять огневые позиции" и расчистить овраг, где российские силы отрабатывали переправу через реку.

"Они сделали это успешно. Но в конце задания они попали в засаду российских танков", – сказал Мирошниченко.

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"Первый снаряд ранил Люка. Трое ребят, Эдвард, Эмиль и Брайан, немедленно попытались помочь Люку, оказать первую помощь и эвакуировать его с этого места. Затем второй снаряд убил их всех", - сказал Мирошниченко.

Представитель Государственного департамента подтвердил смерть двух американцев в пятницу, но не назвал их имена.

Луцишин, американец украинского происхождения 1991 года рождения, по словам Мирошниченко, работал полицейским в США. Его бабушка эмигрировала из Украины в Соединенные Штаты после Второй мировой войны.

Янг 1971 года – американский военный, который был ранен и ушел в запас. Когда началось российское вторжение, он решил приехать в Украину, потому что "присягнул защищать свободный мир".

Рой-Сируа был парамедиком с опытом работы во французском Иностранном легионе. Он родился в 1991 году.

Патриньяни, 1994 года рождения, был лейтенантом запаса, экономистом и философом и, по словам Мирошниченко, хотел сформировать "взвод шведов".

Как известно, в ряды Интернационального легиона обороны, воюющего в Украине против России, вступили граждане 55 государств мира, в том числе и из европейских стран.

В Интернациональном легионе ранее опровергли заявления РФ о "200 погибших иностранцах".