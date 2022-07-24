СБУ знищила російський танк і 15 окупантів, які на ньому дивились кіно

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ударним дроном російський танк Т-72 і 15 загарбників.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Спецслужба наводить перехоплену розповідь окупанта-очевидця своїй матері. За словами загарбника, його "колеги" зібрались на танку – подивитись кінофільм.

Внаслідок ювелірного влучання снаряду з українського бойового коптера, окупанти були знищені.

Дослівно окупант: "Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 "двохсотих". Бо вони на танку дивились усі кіно. Коротше, у башту скинули, бл*, дроном! Дроном, мамо, дроном, це п*здець! Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало".

Додатково: В пресслужбі СБУ уточнили "Українській правді", що подія мала місце днями. Напрямок ефективної роботи контррозвідки не розкривається.