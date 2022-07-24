Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ знищила російський танк і 15 окупантів, які на ньому дивились кіно

Валентина РоманенкоНеділя, 24 липня 2022, 10:28
ілюстративне фото СБУ

Військові контррозвідники Служби безпеки України знищили ударним дроном російський танк Т-72 і 15 загарбників.

Джерело: пресцентр СБУ

Деталі: Спецслужба наводить перехоплену розповідь окупанта-очевидця своїй матері. За словами загарбника, його "колеги" зібрались на танку – подивитись кінофільм.

Внаслідок ювелірного влучання снаряду з українського бойового коптера, окупанти були знищені.

Дослівно окупант: "Мамо, сьогодні у нас таке шапіто було! О другій годині ночі 15 "двохсотих". Бо вони на танку дивились усі кіно. Коротше, у башту скинули, бл*, дроном! Дроном, мамо, дроном, це п*здець! Просто підлетіли, скинули боєприпас і його розірвало".

Додатково: В пресслужбі СБУ уточнили "Українській правді", що подія мала місце днями. Напрямок ефективної роботи контррозвідки не розкривається.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: СБУвійна
Головне сьогодні

"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

Лавров зібрався "рятувати" українців від "режиму Зеленського"

Окупанти намагалися просунутися на Херсонщині, але зазнали втрат – зведення Генштабу

Джонсон планує прощальний візит в Україну - ЗМІ

відеоРосійських військових, які відмовляються воювати, тримають у полоні на Луганщині – ЗМІ

фотоПід Харковом підірвався тракторист

Усі новини...
СБУ
Колишні начальник СБУ в Криму і заступник секретаря РНБО сприяли вторгненню РФ: деталі підозр
Суд арештував активи Медведчука, якими управляли з Росії – СБУ
СБУ затримала агента розвідки РФ, який здавав ворогу об’єкти ЗСУ
Останні новини
21:19
"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова
21:18
Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія
20:37
фотоУ заповідній Чеській Швейцарії пожежа, туристів евакуюють
20:09
"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною
19:52
На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено фільтрувальну станцію
19:49
Відчуття бездомності, наче родима пляма на пів обличчя – хоч що роби, а вона не зникне – Ія Ківа
19:33
Десантники приземлили "Іглою" російський штурмовик
19:19
Лідер німецької опозиції відмежувався від ідеї прем’єра Саксонії "заморозити" війну в Україні
19:09
Лавров зібрався "рятувати" українців від "режиму Зеленського"
18:56
Джонсон має намір знову стати прем'єром Британії у майбутньому - ЗМІ
Усі новини...