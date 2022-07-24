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СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов, которые на нем смотрели кино

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 10:28
СБУ уничтожила российский танк и 15 оккупантов, которые на нем смотрели кино
иллюстративное фото СБУ

Военные контрразведчики Службы безопасности Украины уничтожили ударным дроном российский танк Т-72 и 15 захватчиков.

Источник: пресс-центр СБУ

Детали: Спецслужба приводит перехваченный рассказ оккупанта-очевидца своей матери. По словам захватчика, его "коллеги" собрались на танке - посмотреть кинофильм.

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В результате ювелирного попадания снаряда из украинского боевого коптера оккупанты были уничтожены.

Дословно оккупант: "Мама, сегодня у нас такое шапито было! В два часа ночи 15 "двухсотых". Потому что они на танке смотрели все кино. Короче, в башню скинули, бл*, дроном! Дроном, мама, дроном, это п*здец! Просто подлетели, скинули боеприпас и его разорвало".

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Дополнительно: В пресс-службе СБУ уточнили "Украинской правде", что событие имело место на днях. Направление эффективной работы контрразведки не раскрывается.

Темы: СБУвойна
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