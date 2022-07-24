У Мелітополі окупантам зробили "сюрприз" на аеродромі й залізниці – мер
На аеродромі окупованого Мелітополя лунали вибухи, а в Мелітопольському районі пошкоджено залізницю, якою росіяни возять військових і техніку.
Джерело: законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Україні території
Пряма мова: "В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів – одразу по трьох територіях".
Деталі: По-перше, лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ.
По-друге, було чутно вибухи у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.
По-третє, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Мелітопольському районі, яку окупанти використовували для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак.
Це значно ускладнює логістику ворога.
Пряма мова: "Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації".