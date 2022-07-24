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У Мелітополі окупантам зробили "сюрприз" на аеродромі й залізниці – мер

Олена РощінаНеділя, 24 липня 2022, 11:05
Пошкоджена залізниця під Мелітополем, фото від Івана Федорова

На аеродромі окупованого Мелітополя лунали вибухи, а в Мелітопольському районі пошкоджено залізницю, якою росіяни возять військових і техніку.

Джерело: законно обраний міський голова Мелітополя Іван Федоров, який перебуває на підконтрольній Україні території

Пряма мова: "В Мелітополі та поблизу міста чергова пекельна ніч для рашистів – одразу по трьох територіях". 

Деталі: По-перше, лунали вибухи й засвідчено дим на аеродромі Мелітополя, який окупанти безуспішно намагаються відновити після атак ЗСУ. 

По-друге, було чутно вибухи у східному напрямку від міста – поблизу села Костянтинівка.

По-третє, пошкоджено залізничну інфраструктуру в Мелітопольському районі, яку окупанти використовували для перевезення військової техніки та особового складу в напрямку м.Василівка та м.Токмак. 

Це значно ускладнює логістику ворога. 

ВІДЕО ДНЯ
Пошкоджена залізниця під Мелітополем
Пошкоджена залізниця під Мелітополем
 
 

Пряма мова: "Сподіваємось на сюрприз рашистам від руху опору й чекаємо на підтвердження інформації".

Теми: Мелітопольвійнаокупація
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