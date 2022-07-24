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В Мелитополе оккупантам сделали "сюрприз" на аэродроме и железной дороге – мэр

Елена РощинаВоскресенье, 24 июля 2022, 11:05
Поврежденная железная дорога под Мелитополем, фото от Ивана Федорова

На аэродроме оккупированного Мелитополя раздавались взрывы, а в Мелитопольском районе повреждена железная дорога, по которой россияне возят военных и технику.

Источник: законно избранный городской глава Мелитополя Иван Федоров, который находится на подконтрольной Украине территории

Прямая речь: "В Мелитополе и близ города очередная адская ночь для рашистов – сразу по трем территориям".

Детали: Во-первых, раздавались взрывы и засвидетельствован дым на аэродроме Мелитополя, который оккупанты безуспешно пытаются восстановить после атак ВСУ.

Во-вторых, были слышны взрывы в восточном направлении от города – вблизи села Константиновка.

В-третьих, повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которую оккупанты использовали для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевка и Токмака.

Это значительно усложняет логистику врага.

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Поврежденная железная дорога под Мелитополем
Поврежденная железная дорога под Мелитополем
 
 

Прямая речь: "Надеемся на сюрприз рашистам от движения сопротивления и ждем подтверждения информации".

Темы: Мелитопольвойнаоккупация
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