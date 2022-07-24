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ЄС планує замінити газ з Росії додатковими поставками з Нігерії

"Європейська правда"Неділя, 24 липня 2022, 11:21

Європейський союз планує збільшити поставки газу з Нігерії, готуючись  до можливих скорочень постачання із Росії.

Про це заявив у суботу заступник генерального директора енергетичного департаменту Єврокомісії Метью Болдуін, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Болдуін спілкувався у Нігерії, де цього тижня провів зустрічі з офіційними особами найбільшого виробника нафти в Африці.

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Нігерія планує після серпня знову відкрити Транснігерський трубопровід, що дозволить збільшити експорт газу до Європи.

ЄС імпортує 14% від загального обсягу поставок СПГ із Нігерії, і є потенціал більш ніж подвоїти цей показник, сказав Болдуін агентству телефоном.

Видобуток нафти та газу в Нігерії обмежений через крадіжки та вандалізм щодо трубопроводів, внаслідок чого термінал виробника газу Nigeria LNG Ltd на острові Бонні працює на 60% потужності.

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"Якщо ми зможемо вийти за межі 80%, у цей момент може з'явитися додатковий СПГ, який може бути доступний для спотових вантажів, що йдуть до Європи", - сказав Болдуін.

"Вони (нігерійські посадовці) сказали нам: "Приїжджайте і поговоріть з нами знову наприкінці серпня, тому що ми думаємо, що зможемо досягти реального прогресу в цьому питанні", - зазначив європейський чиновник.

Європейська комісія заявила в середу, що країни-члени ЄС мають скоротити споживання газу на 15% із серпня до березня. 

Спочатку ціль буде добровільною, але стане обов'язковою, якщо Єврокомісія оголосить надзвичайну ситуацію.

Окремі країни ЄС висловили опозицію до плану Єврокомісії.

Теми: ЄСгазвійнаРосія
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