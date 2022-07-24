ЕС планирует заменить газ из России дополнительными поставками из Нигерии

Европейский союз планирует увеличить поставки газа из Нигерии, готовясь к возможным сокращениям поставок из России.

Об этом заявил в субботу заместитель генерального директора энергетического департамента Еврокомиссии Мэтью Болдуин, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Болдуин общался в Нигерии, где на этой неделе провел встречи с официальными лицами крупнейшего производителя нефти в Африке.

Нигерия планирует после августа снова открыть Транснигерский трубопровод, что позволит увеличить экспорт газа в Европу.

ЕС импортирует 14% от общего объема поставок СПГ из Нигерии, и есть потенциал более чем удвоить этот показатель, сказал Болдуин агентству по телефону.

Добыча нефти и газа в Нигерии ограничена из-за воровства и вандализма в отношении трубопроводов, в результате чего терминал производителя газа Nigeria LNG Ltd на острове Бонни работает на 60% мощности.

"Если мы сможем выйти за пределы 80%, в этот момент может появиться дополнительный СПГ, который может быть доступен для спотовых грузов, идущих в Европу", - сказал Болдуин.

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"Они (нигерийские чиновники) сказали нам: "Приезжайте и поговорите с нами снова в конце августа, потому что мы думаем, что сможем добиться реального прогресса в этом вопросе", - отметил европейский чиновник.

Европейская комиссия заявила, что страны-члены ЕС должны сократить потребление газа на 15% с августа по март.

Сначала цель будет добровольной, но станет обязательной, если Еврокомиссия объявит чрезвычайную ситуацию.

Отдельные страны ЕС выразили оппозицию плану Еврокомиссии.