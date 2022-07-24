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РФ поливає вогнем прикордоння Сумщини та Чернігівщини із різноманітної зброї

Валентина РоманенкоНеділя, 24 липня 2022, 11:47
РФ поливає вогнем прикордоння Сумщини та Чернігівщини із різноманітної зброї
фото ДПСУ

Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини з різної зброї, завдаючи руйнувань і наражаючи на небезпеку мирних українців.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "23 липня ворог завдав вогневого ураження із застосуванням авіації, ствольної артилерії, мінометів та гранатометів.

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Під ворожим вогнем опинилися 6 громад Сумської області, а також Новгород-Сіверська громада Чернігівщини".

Деталі: Із застосуванням 120-мм мінометів та САУ противник обстріляв території Миропільської та Хотінської громад.

Загарбник відкривав вогонь з автоматичного гранатомета АГС-17 та САУ по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа.

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По території Миколаївської громади два ворожих літака випустили 10 некерованих авіаційних ракет.

Противник завдав вогневого ураження із САУ по Краснопільській громаді. Зафіксовано загалом півсотні "прильотів".

Шалигинську громаду ворог обстрілював з мінометів, одночасно вів вогонь із зенітної установки та стрілецької зброї.

Ворожа ствольна артилерія била по Новгород-Сіверській громаді.

Теми: Сумська областьЧернігівська областьвійнаПрикордонна служба
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