Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ поливає вогнем прикордоння Сумщини та Чернігівщини із різноманітної зброї

Валентина РоманенкоНеділя, 24 липня 2022, 11:47
фото ДПСУ

Російська армія продовжує обстрілювати прикордоння Сумщини та Чернігівщини з різної зброї, завдаючи руйнувань і наражаючи на небезпеку мирних українців.

Джерело: Державна прикордонна служба України

Дослівно: "23 липня ворог завдав вогневого ураження із застосуванням авіації, ствольної артилерії, мінометів та гранатометів.

Під ворожим вогнем опинилися 6 громад Сумської області, а також Новгород-Сіверська громада Чернігівщини".

Деталі: Із застосуванням 120-мм мінометів та САУ противник обстріляв території Миропільської та Хотінської громад.

Загарбник відкривав вогонь з автоматичного гранатомета АГС-17 та САУ по Білопільській громаді. Внаслідок обстрілу загинула одна цивільна особа.

По території Миколаївської громади два ворожих літака випустили 10 некерованих авіаційних ракет.

ВІДЕО ДНЯ

Противник завдав вогневого ураження із САУ по Краснопільській громаді. Зафіксовано загалом півсотні "прильотів".

Шалигинську громаду ворог обстрілював з мінометів, одночасно вів вогонь із зенітної установки та стрілецької зброї.

Ворожа ствольна артилерія била по Новгород-Сіверській громаді.

Теми: Сумська областьЧернігівська областьвійнаПрикордонна служба
Головне сьогодні

"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова

Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія

"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною

Лавров зібрався "рятувати" українців від "режиму Зеленського"

Окупанти намагалися просунутися на Херсонщині, але зазнали втрат – зведення Генштабу

Джонсон планує прощальний візит в Україну - ЗМІ

Усі новини...
Сумська область
Доба на Сумщині: Росіяни накрили вогнем шість громад, загинула людина
Сумщина: внаслідок російського обстрілу загинув фермер
Сумщина: у Шостці пролунав вибух, є поранені – голова ОВА
Останні новини
22:40
Україна втратила перемогу в фіналі студентського ЧС з футзалу
22:13
фотоВидри-волонтерки: історія українця з Балі, який разом з тваринами допомагає ЗСУ
22:10
Зеленський: Зможемо зробити те, що не вдавалося минулим поколінням
21:19
"Режими – це в російських в’язницях": в ОП відповіли на заяви Лаврова
21:18
Голова ВР прогнозує "дискусії" щодо законопроєктів, яких вимагає Єврокомісія
20:37
фотоУ заповідній Чеській Швейцарії пожежа, туристів евакуюють
20:09
"100% результат": ППО вранці збила усі 4 ракети над Хмельниччиною
19:52
На Донеччині внаслідок бойових дій знеструмлено фільтрувальну станцію
19:49
Відчуття бездомності, наче родима пляма на пів обличчя – хоч що роби, а вона не зникне – Ія Ківа
19:33
Десантники приземлили "Іглою" російський штурмовик
Усі новини...