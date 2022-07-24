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РФ поливает огнем приграничье Сумщины и Черниговщины из всевозможного оружия

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 11:47
РФ поливает огнем приграничье Сумщины и Черниговщины из всевозможного оружия
фото ГПСУ

Российская армия продолжает обстреливать приграничье Сумщины и Черниговщины из разного оружия, нанося разрушения и подвергая опасности мирных украинцев.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: 23 июля враг нанес огневое поражение с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и гранатометов.

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Под вражеским огнем оказались 6 общин Сумской области, а также Новгород-Северская община Черниговщины.

Детали: С применением 120-мм минометов и САУ противник обстрелял территории Миропольской и Хотинской общин.

Захватчик открывал огонь из автоматического гранатомета АГС-17 и САУ по Белопольской общине. В результате обстрела погиб один гражданский человек.

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По территории Николаевской общины два вражеских самолета выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет.

Противник нанес огненное поражение с САУ по Краснопольской общине. Зафиксировано полсотни "прилетов".

Шалыгинскую общину враг обстреливал из минометов, одновременно вел огонь из зенитной установки и стрелкового оружия.

Вражеская ствольная артиллерия била по Новгород-Северской общине.

Темы: Сумская областьЧерниговская областьвойнаПограничная служба
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