РФ поливает огнем приграничье Сумщины и Черниговщины из всевозможного оружия
Российская армия продолжает обстреливать приграничье Сумщины и Черниговщины из разного оружия, нанося разрушения и подвергая опасности мирных украинцев.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: 23 июля враг нанес огневое поражение с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и гранатометов.
Под вражеским огнем оказались 6 общин Сумской области, а также Новгород-Северская община Черниговщины.
Детали: С применением 120-мм минометов и САУ противник обстрелял территории Миропольской и Хотинской общин.
Захватчик открывал огонь из автоматического гранатомета АГС-17 и САУ по Белопольской общине. В результате обстрела погиб один гражданский человек.
По территории Николаевской общины два вражеских самолета выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет.
Противник нанес огненное поражение с САУ по Краснопольской общине. Зафиксировано полсотни "прилетов".
Шалыгинскую общину враг обстреливал из минометов, одновременно вел огонь из зенитной установки и стрелкового оружия.
Вражеская ствольная артиллерия била по Новгород-Северской общине.