РФ поливает огнем приграничье Сумщины и Черниговщины из всевозможного оружия

Российская армия продолжает обстреливать приграничье Сумщины и Черниговщины из разного оружия, нанося разрушения и подвергая опасности мирных украинцев.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: 23 июля враг нанес огневое поражение с применением авиации, ствольной артиллерии, минометов и гранатометов.

Под вражеским огнем оказались 6 общин Сумской области, а также Новгород-Северская община Черниговщины.

Детали: С применением 120-мм минометов и САУ противник обстрелял территории Миропольской и Хотинской общин.

Захватчик открывал огонь из автоматического гранатомета АГС-17 и САУ по Белопольской общине. В результате обстрела погиб один гражданский человек.

По территории Николаевской общины два вражеских самолета выпустили 10 неуправляемых авиационных ракет.

ВИДЕО ДНЯ

Противник нанес огненное поражение с САУ по Краснопольской общине. Зафиксировано полсотни "прилетов".

Шалыгинскую общину враг обстреливал из минометов, одновременно вел огонь из зенитной установки и стрелкового оружия.

Вражеская ствольная артиллерия била по Новгород-Северской общине.