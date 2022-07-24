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Росія оголосила "недружніми" Багами і ще два офшорних острови

Валентина РоманенкоНеділя, 24 липня 2022, 12:26
Росія оголосила недружніми Багами і ще два офшорних острови
Багами. ілюстративне фото з Вікіпедії

Росія внесла до списку "недружніх територій" Багамські острови, а також острови Гернсі та Мен: території, відомі як популярні юрисдикції для створення офшорних компаній.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

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Пресслужба уряду Росії наголосила, що острови Гернсі та Мен включені до переліку недружніх, оскільки підтримали санкції Великої Британії проти РФ у відповідь на військове вторгнення в Україну, а Багамські острови – за те, що запровадили заборону на будь-які операції з Банком Росії, Російським Мінфіном та низкою кредитних організацій РФ.

Як відомо, указом президента РФ Володимира Путіна від 5 березня "Про тимчасовий порядок виконання зобов’язань перед деякими іноземними кредиторами", російським громадянам та компаніям, самій державі РФ, регіонам та муніципалітетам, що мають валютні зобов’язання перед зарубіжними кредиторами з переліку недружніх країн, дозволено розплачуватися з ними в рублях.

Щодо так званих недружніх країн та їх резидентів запроваджуються й інші обмеження.

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Довідково: Багамські острови – співдружність з близько 300 островів між Карибським морем та узбережжям Флориди. Це незалежна держава, проте офіційним головою є королева Великої Британії, яку представляє генерал-губернатор.

Острів Мен в Ірландському морі та острів Гернсі у протоці Ла-Манш формально не належать до територій Британії, але є коронними володіннями британського монарха. Обидва острови залучають інвесторів простотою ведення офшорного бізнесу; Мен є одним із великих офшорних центрів Європи та світу.

Що передувало: Раніше до переліку "недружніх" до Росії країн та територій були включені Україна, США та Канада, держави Євросоюзу, Великобританія, Чорногорія, Швейцарія, Албанія, Андорра, Ісландія, Ліхтенштейн, Монако, Норвегія, Сан-Марино, Північна Македонія, а також Японія, Південна Корея, Австралія, Мікронезія, Нова Зеландія, Сінгапур і Тайвань.

Вперше термін "недружні країни" з’явився у російському законодавстві у квітні 2021 року.

Росія розпочала повномасштабну війну проти України 24 лютого 2022 року, але досі не визнала цього, прикриваючись терміном "військова спецоперація".

Теми: Росіявійнасанкції
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