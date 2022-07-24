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Россия объявила "недружественными" Багамы и еще два оффшорных острова

Валентина РоманенкоВоскресенье, 24 июля 2022, 12:26
Россия объявила недружественными Багамы и еще два оффшорных острова
Багамы. иллюстративное фото из Википедии

Россия внесла в список "недружественных территорий" Багамские острова, а также острова Гернси и Мэн: территории, известные как популярные юрисдикции для создания оффшорных компаний.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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Пресс-служба правительства России подчеркнула, что острова Гернси и Мэн включены в перечень недружественных, поскольку поддержали санкции Великобритании против РФ в ответ на военное вторжение в Украину, а Багамские острова – за то, что ввели запрет на любые операции с Банком России, Российским Минфином и рядом кредитных организаций РФ.

Как известно, указом президента РФ Владимира Путина от 5 марта "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", российским гражданам и компаниям, самому государству РФ, его регионам и муниципалитетам, имеющим валютные обязательства перед зарубежными кредиторами из списка недружественных стран, разрешено расплачиваться с ними в рублях.

В отношении так называемых недружественных стран и их резидентов вводятся и другие ограничения.

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Багамские острова – содружество из около 300 островов между Карибским морем и побережьем Флориды. Это независимое государство, однако официальным главой является королева Великобритании, которую представляет генерал-губернатор.

Остров Мэн в Ирландском море и остров Гернси в проливе Ла-Манш формально не принадлежат к территориям Британии, но являются коронными владениями британского монарха. Оба острова привлекают инвесторов простотой ведения оффшорного бизнеса; Мэн является одним из крупнейших оффшорных центров Европы и мира.

Что предшествовало: Ранее в список "недружественных" в Россию стран и территорий были включены Украина, США и Канада, государства Евросоюза, Великобритания, Черногория, Швейцария, Албания, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сан-Марино, Северная Македония, а также Япония, Южная Корея, Австралия, Микронезия, Новая Зеландия, Сингапур и Тайвань.

Впервые термин "недружественные страны" появился в российском законодательстве в апреле 2021 года.

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года, но до сих пор не признала этого, прикрываясь термином "военная спецоперация".

Темы: Росcиявойнасанкции
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